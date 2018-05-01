سكان مولاي بوعزة إقليم خنيفرة يقضون أربعـة أيام دون ماء ﻿

استنكر سكان مركز مولاي بوعزة، بإقليم خنيفرة، حرمانهم من الماء الصالح للشرب طيلة الأيام الأربعـة الماضية، ما تسبب في إرباك حياتهم اليومية، ودفعهم إلى البحث عن حلول بديلة للحصول على هذه المادة

شوف تيفي:

استنكر سكان مركز مولاي بوعزة، بإقليم خنيفرة، حرمانهم من الماء الصالح للشرب طيلة الأيام الأربعـة الماضية، ما تسبب في إرباك حياتهم اليومية، ودفعهم إلى البحث عن حلول بديلة للحصول على هذه المادة الحيوية ، الشيء الذي عمق من معاناتهم، خاصة في هذا الشهر المبارك .

فاعل جمعوي، من سكان مركز مولاي بوعزة، قال إن ''المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب لم يتدخل، إلى حدود الساعة، من أجل معالجة مشكل الغياب التام للماء الصالح للشرب،هذا الغياب الذي استمر 4 أيام ولازال ، ولم يكلف نفسه عناء إخبار السكان بموعد انقطاع الماء أو عودته، ما يُعتبر استهتارا واضحا بمصالح الزبناء ، الذين لم يكن لهم علم بتوقيت الانقطاع ، من أجل اتخاذ الاحتياطات والتزود ''.

وأشار المتحدث، في تصريح لشوف تيفي، إلى أن المتضررين صاروا مجبرين، في شهر الصيام، على شد الرحال إلى المناطق المجاورة للمركز من أجل جلب الماء من الآبار البعيدة عن مساكنهم، في انتظار تدخل الجهات المسؤولة، في أقرب وقت، لإعادة الأمور إلى نصابها. وأكد أن ''ما يثير غضب السكان أكثر هو استهتار ولا مبالاة الإدارات المسؤولة عن تأمين المياه لساكنة الجماعة القروية مولاي بوعزة ، إذ ينقطع الماء الصالح للشرب عن المنازل لفترات متفاوتة، دون أن يكلّف المسؤولون أنفسهم عناء إخبار المواطنين لكي يتزودوا بما يكفيهم من الماء طيلة فترة انقطاعه''.