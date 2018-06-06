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بلغة اللأرقام .. الوزير عزيز أخنوش يعرض ''سلسلة الحليب'' منذ إنطلاق مُخطط المغرب الأخضر بالبرلمان

بتاريــخ : 6 يونيو 2018 / 01:33 بلغة اللأرقام .. الوزير عزيز أخنوش يعرض سلسلة الحليب منذ إنطلاق مُخطط المغرب الأخضر بالبرلمان | بوليتيك
بلغة اللأرقام .. الوزير عزيز أخنوش يعرض ''سلسلة الحليب'' منذ إنطلاق مُخطط المغرب الأخضر بالبرلمان
كشف عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، عرضا لتطور سلسلة الحليب منذ إطلاق مخطط المغرب الأخضر، خلال اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب اليوم الثلاثاء.

''شوف تيفي''

كشف عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، عرضا لتطور سلسلة الحليب منذ إطلاق مخطط المغرب الأخضر، خلال اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب اليوم الثلاثاء.

وعرج الوزير خلال عرضه على ''تطور قطيع الأبقار منذ إطلاق مخطط '' المغرب الأخضر'' قائلا: كان يبلغ عدد القطيع 2.8 مليون رأس في العام 2008 تطور القطيع ليصل إلى 3.3 مليون رأس في العام 2017''.

وأضاف عزيز أخنوش أمام لجنة القطاعات الإنتاجية التي جاءت الدعوة لإنعقادها بطلب من فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب أن ''المجهودات المبذولة للتحسين الوراثي في إطار مخطط المغرب الأخضر، شكلت عاملا أساسيا في هيمنة السلالة المحسنة من الأبقار على القطيع بنسبة تبلغ 71 في المائة، كما أن عدد الأبقار الحلوب المختارة تضاعف تقريبا خلال الفترة ما بين 2014 التي كان يبلغ فيها عدد الأبقار الحلوب المختارة 6000 ليصل في العام 2017 ل 11960''.

واستطرد عزيز أخنوش على أن '' سلسلة الحليب ساهمت بشكل فعال في الأمن الغذائي نظرا لارتفاع الإنتاج بنسبة 42 في المائة ما بين 2008 و 2017، وهو ما شكل قفزة نوعية من حيث تلبية الطلب الداخلي للإنتاج الوطني بنسبة 96 في المائة''.

ولم يفوت الفرصة للاشارة إلى أن ''تطور سلسلة الحليب تم بفضل سياسات مهمة لوزارة الفلاحة منذ العام 2008، حيث أطلق 68 مشروع في إطار مخطط '' المغرب الأخضر ''.

وفيما يتعلق بالوزن الإقتصادي والإجتماعي لسلسلة الحليب، قال عزيز أخنوش إن ''للسلسلة مساهمة بشكل كبير في النسيج الإقتصادي والإجتماعي حيث تؤمن الدخل لأزيد من 200 ألف أسرة.''، كما أشار إلى أن ''95 في المائة من مربي الأبقار يتوفرون على أقل من 10 أبقار ( صغار الفلاحين )''، بالإضافة إلى أن سلسلة الحليب ''تعد مصدر عيش 1,4 مليون شخص، وتخلق ما بين 400 ألف و 450 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر''.

واختتم أن ''حجم الإستثمار الخاص يبلغ في سلسلة الحليب 5,3 مليار درهم قام بهام مربو الماشية الحلوب ما بين 2008 و 2017''.

‫شوف تيفي

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