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عاجل: مشادات كلامية وملاسنات حادة بين البرلمانيين بسبب حملة المقاطعة داخل قبة البرلمان

بتاريــخ : 6 يونيو 2018 / 01:28 عاجل: مشادات كلامية وملاسنات حادة بين البرلمانيين بسبب حملة المقاطعة داخل قبة البرلمان | بوليتيك
عاجل: مشادات كلامية وملاسنات حادة بين البرلمانيين بسبب حملة المقاطعة داخل قبة البرلمان
شهدت لجنة القطاعات الإنتاجية، مشادات كلامية وملاسنات حادة بسبب مداخلة البرلماني عمر بلافريج عن فدرالية اليسار الديمقراطي،قائلا : '' أنا مقاطع من المقاطعين..والمقاطعة أسلوب حضاري لإيصال رسالة

شوف تيفي:

شهدت لجنة القطاعات الإنتاجية، مشادات كلامية وملاسنات حادة بسبب مداخلة البرلماني عمر بلافريج عن فدرالية اليسار الديمقراطي،قائلا : '' أنا مقاطع من المقاطعين..والمقاطعة أسلوب حضاري لإيصال رسالة الأزمة إلى المعنيين''.

وأضاف البرلماني بلافريج ''المغاربة يعبرون ليقولوا هناك أزمة، أزمة في التشغيل، وهو ما دفع رئيس اللجنة سعيد شبعاتو، إلى مقاطعته بقوة طالبا منه الإلتزام بالموضوع وعدم ذكر الأسماء ، ليرد عليه بلافريج ''هذا صلب الموضوع هاذي هي الأزمة، الحلول الهامشية ماكيناش خاصنا نخرجوا من الأزمة انتهى الكلام قاطعتيني انتهى الكلام''...

وانتفض العديد من البرلمانيين في وجه رئيس اللجنة سعيد شبعاتو في ما أسمومه بعدم توزيع الوقت بالتساوي بين الفرق البرلمانية...

 

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شوف تيفيالمغربالرباطحملة المقاطعةبلافريج

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