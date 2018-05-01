انفــراد : العنصر أمينا عاما لحزب الحركة الشعبية للمرة الثالثة ﻿

في سبق صحفي علمت '' شوف تيفي '' من صدر مطلع أن اجتماع التيار المؤيد ومن تلتقي مصالحهم لبقاء امحند العنصر أمينا عاما لحزب الحركة الشعبية اجتمعوا ببيت البرلماني محمد لحموش بمدينة الخميسات على مائدة

شوف تيفي / متابعة / الرباط

في سبق صحفي علمت '' شوف تيفي '' من صدر مطلع أن اجتماع التيار المؤيد ومن تلتقي مصالحهم لبقاء امحند العنصر أمينا عاما لحزب الحركة الشعبية اجتمعوا ببيت البرلماني محمد لحموش بمدينة الخميسات على مائدة الإفطار مساء اليوم 5 يونيو 2018 من أجل صياغة بيان يفيد أن حزب الحركة الشعبية يريد أن يجدد الثقة في لعنصر لولاية ثالثة كونه هو الشخص الوحيد الذي يمكنه قيادة الحزب خلال هذه الفترة.. جاء هذا القرار حسب ذات المصدر.. جراء الخطة المحكمة التي اعتمدها العنصر و مجموعة من المؤيدين له من إفراغ تام للحزب من كل الأطر و الكفاءات كي يبقى هو الحل الوحيد أمام الحركيين و الحركيات للقبول بالأمر الواقع. وحسب ذات المصدر فقط حضر اللقاء شخصيات وازنة داخل الحزب من بينهم حميد كسكوس برلماني عن تازة ومحمد أزوين الوزير السابق وحليمة عسالي مبرمجة المخططات داخل الحزب و لبريكي عضو المكتب السياسي عن مكناس و البرلماني سيمو لعرايش.

للإشارة فقد صرح امحند العنصر منذ أيام لصحيفة '' المشعل '' الأسبوعية أن كل شيء جائز وأن المرشح للأمانة العامة في بيت السنبلة يبقى حتى الليلة الأخيرة والتحالفات الظل... وتتساءل '' شوف تيفي '' هل يخطو العنصر على نهج نبيل بن عبدالله الأمين العام لحزب الكتاب في ولاية ثالثة؟؟؟