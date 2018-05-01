قنبلة الموسم.. زيدان يُعــوض ريال مدريد بمنتخب قطر مقابل 200 مليون يورو ﻿

خلقت استقالة زين الدين زيدان من تدريب فريق ريال مدريد الاسباني يوم الخميس الماضي، جدلا واسعا في أوساط كرة القدم العالمية وطرحت العديد من التساؤلات حول وجهته الجديدة.

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خلقت استقالة زين الدين زيدان من تدريب فريق ريال مدريد الاسباني يوم الخميس الماضي، جدلا واسعا في أوساط كرة القدم العالمية وطرحت العديد من التساؤلات حول وجهته الجديدة.

ورجح العديد من متتبعي المستديرة أن سبب استقالته يعود لانتقاله إلى الدوحة لتدريب منتخب قطر المتأهل تلقائيا إلى نهايات مونديال 2022 التي سيحتضنها هذا البلد، سيما أن الاتحاد القطري في أمس الحاجة إلى وجه عالمي بارز يفيد، كذلك، في الترويج لهذا العرس الكروي العالمي.

وكشف الإعلامي الجزائري ومدير تحرير موقع "أنا الجزائر"، فاضل الزبير، أن الفرنسي والجزائري الأصل زين الدين زيدان يتجه لتدريب المنتخب القطري.

وقال "الزبير" في تدوينة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" رصدتها "وطن":" زيدان يتجه نحو تدريب فريق قطر استعدادا لكأس العالم التي ستحتضنها في 2022 بحسب المعلومات".

وفي نفس السياق أكد الملياردير ورجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، على أن الوجهة المقبلة لزين الدين زيدان ستكون منتخب قطر مقابل 200 مليون يورو.