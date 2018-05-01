 قنبلة الموسم.. زيدان يُعــوض ريال مدريد بمنتخب قطر مقابل 200 مليون يورو ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

هذه هي الامتيازات الجديدة لحافلات ستيام من أجل راحة المسافرين | اقتصاد

هذه هي الامتيازات الجديدة لحافلات ستيام من أجل راحة المسافرين

سكان مولاي بوعزة إقليم خنيفرة يقضون أربعـة أيام دون ماء | مجتمع

سكان مولاي بوعزة إقليم خنيفرة يقضون أربعـة أيام دون ماء

بلغة اللأرقام .. الوزير عزيز أخنوش يعرض سلسلة الحليب منذ إنطلاق مُخطط المغرب الأخضر بالبرلمان | بوليتيك

بلغة اللأرقام .. الوزير عزيز أخنوش يعرض ''سلسلة الحليب'' منذ إنطلاق مُخطط المغرب الأخضر بالبرلمان

عاجل: مشادات كلامية وملاسنات حادة بين البرلمانيين بسبب حملة المقاطعة داخل قبة البرلمان | بوليتيك

عاجل: مشادات كلامية وملاسنات حادة بين البرلمانيين بسبب حملة المقاطعة داخل قبة البرلمان

انفــراد : العنصر أمينا عاما لحزب الحركة الشعبية للمرة الثالثة | بوليتيك

انفــراد : العنصر أمينا عاما لحزب الحركة الشعبية للمرة الثالثة

بالصور والفيديو: الإعتداء على مواطنين بالهراوات نواحي القنيطرة | حوادث و حقوق

بالصور والفيديو: الإعتداء على مواطنين بالهراوات نواحي القنيطرة

من داخل قبة البرلمان ..ادريس الأزمي ينتفض في وجه وزراء الحكومة بسبب حملة المقاطعة ويجلد الاعلام العمومي وبرامجه خلال شهر رمضان | بوليتيك

من داخل قبة البرلمان ..''ادريس الأزمي'' ينتفض في وجه وزراء الحكومة بسبب حملة المقاطعة ويجلد الاعلام

شاب قتل صاحبو بموس فدرب غلف في رمضان | حوادث و حقوق

شاب قتل صاحبو بموس فدرب غلف في رمضان

بالصــور..الوزير المثير للجدل الداودي في قلب موجة من السخرية بعد مشاركته في وقفة أمام البرلمان ضد حملة المقاطعة | بوليتيك

بالصــور..الوزير المثير للجدل ''الداودي'' في قلب موجة من السخرية بعد مشاركته في وقفة أمام البرلمان

البرامج الرمضانية... أوفقوا هذا ''التشرميل'' التلفزيوني..

قنبلة الموسم.. زيدان يُعــوض ريال مدريد بمنتخب قطر مقابل 200 مليون يورو

بتاريــخ : 6 يونيو 2018 / 01:04 قنبلة الموسم.. زيدان يُعــوض ريال مدريد بمنتخب قطر مقابل 200 مليون يورو | سبور
قنبلة الموسم.. زيدان يُعــوض ريال مدريد بمنتخب قطر مقابل 200 مليون يورو
خلقت استقالة زين الدين زيدان من تدريب فريق ريال مدريد الاسباني يوم الخميس الماضي، جدلا واسعا في أوساط كرة القدم العالمية وطرحت العديد من التساؤلات حول وجهته الجديدة.

شوف سبور

خلقت استقالة زين الدين زيدان من تدريب فريق ريال مدريد الاسباني يوم الخميس الماضي، جدلا واسعا في أوساط كرة القدم العالمية وطرحت العديد من التساؤلات حول وجهته الجديدة.

ورجح العديد من متتبعي المستديرة أن سبب استقالته يعود لانتقاله إلى الدوحة لتدريب منتخب قطر المتأهل تلقائيا إلى نهايات مونديال 2022 التي سيحتضنها هذا البلد، سيما أن الاتحاد القطري في أمس الحاجة إلى وجه عالمي بارز يفيد، كذلك، في الترويج لهذا العرس الكروي العالمي.

وكشف الإعلامي الجزائري ومدير تحرير موقع "أنا الجزائر"، فاضل الزبير، أن الفرنسي والجزائري الأصل زين الدين زيدان يتجه لتدريب المنتخب القطري.

وقال "الزبير" في تدوينة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" رصدتها "وطن":" زيدان يتجه نحو تدريب فريق قطر استعدادا لكأس العالم التي ستحتضنها في 2022 بحسب المعلومات".

وفي نفس السياق أكد الملياردير ورجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، على أن الوجهة المقبلة لزين الدين زيدان ستكون منتخب قطر مقابل 200 مليون يورو.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف سبور المغرب زين الدين زيدان منتخب قطر

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

المنتخب الإيراني أول فريق يضع قدمه بروسيا استعدادا لمونديال 2018 | سبور

المنتخب الإيراني أول فريق يضع قدمه بروسيا استعدادا لمونديال 2018

مباراة منتخب الأرجنتين وإسرائيل تتجه نحو الإلغاء وهذه هي التفاصيل | سبور

مباراة منتخب الأرجنتين وإسرائيل تتجه نحو الإلغاء وهذه هي التفاصيل

بعد استبعاده من طــرف رونار.. بانون يعود لمونديال روسيا2018 ؟ | سبور

بعد استبعاده من طــرف رونار.. بانون يعود لمونديال روسيا2018 ؟

ســـكوب.. رونــار فــي ورطة قبل مونديال روسيا بعد إصــابة هذا النجم المغربي | سبور

ســـكوب.. رونــار فــي ورطة قبل مونديال روسيا بعد إصــابة هذا النجم المغربي

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

عُمــال شركة سنطرال يحتجون أمام البرلمان..أكثر من 900 عامل يعيش التشرد بسبب حملة المقاطعة و بغينا الحكومة دير لينا حلول آنية | خارج البلاطو
منذ 10 دقائق

عُمــال شركة سنطرال يحتجون أمام البرلمان..أكثر من 900 عامل يعيش التشرد بسبب حملة المقاطعة و بغينا الحكومة دير لينا حلول آنية

بالفيديو..هذه وجهة الأسود قبل مونديال روسيا2018 | بــووز

بالفيديو..هذه وجهة الأسود قبل مونديال روسيا2018

بالفيديو..سرقة هاتف مسؤول كبير بوزارة الداخلية بمراكش | بــووز

بالفيديو..سرقة هاتف مسؤول كبير بوزارة الداخلية بمراكش

كواليس الجلسة السرية لمحاكمة بوعشرين وهاشنو وقع للمصرحات | حصاد اليوم

كواليس الجلسة السرية لمحاكمة بوعشرين وهاشنو وقع للمصرحات

﻿

آخر المستجدات

هذه هي الامتيازات الجديدة لحافلات ستيام من أجل راحة المسافرين | اقتصاد
منذ 47 دقيقة

هذه هي الامتيازات الجديدة لحافلات ستيام من أجل راحة المسافرين

سكان مولاي بوعزة إقليم خنيفرة يقضون أربعـة أيام دون ماء | مجتمع

سكان مولاي بوعزة إقليم خنيفرة يقضون أربعـة أيام دون ماء

بلغة اللأرقام .. الوزير عزيز أخنوش يعرض سلسلة الحليب منذ إنطلاق مُخطط المغرب الأخضر بالبرلمان | بوليتيك

بلغة اللأرقام .. الوزير عزيز أخنوش يعرض ''سلسلة الحليب'' منذ إنطلاق مُخطط المغرب الأخضر بالبرلمان

عاجل: مشادات كلامية وملاسنات حادة بين البرلمانيين بسبب حملة المقاطعة داخل قبة البرلمان | بوليتيك

عاجل: مشادات كلامية وملاسنات حادة بين البرلمانيين بسبب حملة المقاطعة داخل قبة البرلمان

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.