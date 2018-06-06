من داخل قبة البرلمان ..''ادريس الأزمي'' ينتفض في وجه وزراء الحكومة بسبب حملة المقاطعة ويجلد الاعلام العمومي وبرامجه خلال شهر رمضان ﻿

انتفض العديد من البرلمانيين في وجه الوزراء الحاضرين خلال لجنة القطاعات الإنتاجية ، التي انعقدت مساء يومه الثلاثاء بقبة البرلمان ، بسبب حملة المقاطعة التي أطلقتها صفحات مواقع التواصل الاجتماعي

''شوف تيفي''

انتفض العديد من البرلمانيين في وجه الوزراء الحاضرين خلال لجنة القطاعات الإنتاجية ، التي انعقدت مساء يومه الثلاثاء بقبة البرلمان ، بسبب حملة المقاطعة التي أطلقتها صفحات مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وعرفت نجاحا في مقاطعة بعض المنتوجات .

واعتبر العديد من البرلمانيين أن الحكومة تأخرت كثيرا في الرد بشكل رسمي على حملة المقاطعة ، وهو ما وصفه فريق العدالة والتنمية على لسان ''ادريس الازمي'' بعدم التواصل مع المغاربة قائلا : ''هاذشي اللي قلتوا السيد الوزير شيء جميل وسلسلة الحليب تصور كبير ولكن المغاربة مفاهمينش... '' .

وأبرز ادريس الأزمي رئيس المجلس الوطني لحزب ''البيجيدي'' أن المغاربة يحتاجون إلى توضيح من طرف وزراء الحكومة فيما يتعلق بأزمة المقاطعة ، مشددا أن الإعلام المغربي الرسمي الذي يستفيد من المال العمومي أهان الشعب المغربي ولاسيما في تعامله مع حملة المقاطعة ، واستحمره من خلال برامجه خلال شهر رمضان...