 من داخل قبة البرلمان ..''ادريس الأزمي'' ينتفض في وجه وزراء الحكومة بسبب حملة المقاطعة ويجلد الاعلام العمومي وبرامجه خلال شهر رمضان ﻿
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من داخل قبة البرلمان ..''ادريس الأزمي'' ينتفض في وجه وزراء الحكومة بسبب حملة المقاطعة ويجلد الاعلام العمومي وبرامجه خلال شهر رمضان

بتاريــخ : 6 يونيو 2018 / 00:35 من داخل قبة البرلمان ..ادريس الأزمي ينتفض في وجه وزراء الحكومة بسبب حملة المقاطعة ويجلد الاعلام العمومي وبرامجه خلال شهر رمضان | بوليتيك
من داخل قبة البرلمان ..''ادريس الأزمي'' ينتفض في وجه وزراء الحكومة بسبب حملة المقاطعة ويجلد الاعلام العمومي وبرامجه خلال شهر رمضان
انتفض العديد من البرلمانيين في وجه الوزراء الحاضرين خلال لجنة القطاعات الإنتاجية ، التي انعقدت مساء يومه الثلاثاء بقبة البرلمان ، بسبب حملة المقاطعة التي أطلقتها صفحات مواقع التواصل الاجتماعي

''شوف تيفي''

انتفض العديد من البرلمانيين في وجه الوزراء الحاضرين خلال لجنة القطاعات الإنتاجية ، التي انعقدت مساء يومه الثلاثاء بقبة البرلمان ، بسبب حملة المقاطعة التي أطلقتها صفحات مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وعرفت نجاحا في مقاطعة بعض المنتوجات .

واعتبر العديد من البرلمانيين أن الحكومة تأخرت كثيرا في الرد بشكل رسمي على حملة المقاطعة ، وهو ما وصفه فريق العدالة والتنمية على لسان ''ادريس الازمي'' بعدم التواصل مع المغاربة قائلا : ''هاذشي اللي قلتوا السيد الوزير شيء جميل وسلسلة الحليب تصور كبير ولكن المغاربة مفاهمينش... '' .

وأبرز ادريس الأزمي رئيس المجلس الوطني لحزب ''البيجيدي'' أن المغاربة يحتاجون إلى توضيح من طرف وزراء الحكومة فيما يتعلق بأزمة المقاطعة ، مشددا أن الإعلام المغربي الرسمي الذي يستفيد من المال العمومي أهان الشعب المغربي ولاسيما في تعامله مع حملة المقاطعة ، واستحمره من خلال برامجه خلال شهر رمضان...

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفيالمغربادريس الازميحملة المقاطعة

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