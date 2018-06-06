 بالصــور..الوزير المثير للجدل ''الداودي'' في قلب موجة من السخرية بعد مشاركته في وقفة أمام البرلمان ضد حملة المقاطعة ﻿
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بالصــور..الوزير المثير للجدل ''الداودي'' في قلب موجة من السخرية بعد مشاركته في وقفة أمام البرلمان ضد حملة المقاطعة

بتاريــخ : 6 يونيو 2018 / 00:20 بالصــور..الوزير المثير للجدل الداودي في قلب موجة من السخرية بعد مشاركته في وقفة أمام البرلمان ضد حملة المقاطعة | بوليتيك
بالصــور..الوزير المثير للجدل ''الداودي'' في قلب موجة من السخرية بعد مشاركته في وقفة أمام البرلمان ضد حملة المقاطعة
''حياني الله حتى شفت وزير كيحتج''،''سجل يا تاريخ الوزير الداودي يحتج أمام البرلمان مع عمال شركة سنطرال. ...شكون يفهمني'':هكذا علق بسخرية كبيرة مغاربة رواد العالم الأزرق بعد ظهور الوزير الحسين الداودي

شـــوف تيفي:

''حياني الله حتى شفت وزير كيحتج''،''سجل يا تاريخ الوزير الداودي يحتج أمام البرلمان مع عمال شركة سنطرال. ...شكون يفهمني'':هكذا علق بسخرية كبيرة مغاربة رواد العالم الأزرق بعد ظهور الوزير الحسين الداودي أمام قبة البرلمان و هو يحتج في سابقة هي الأولى من نوعها ضد حملة المقاطعة مساندا صغار الفلاحين الذي تضرروا من هذه الحملة.

و وصف الوزير مباشرة بعد الوقفة التي عرفت مشاركة واسعة لعمال شركة سنطرال دانون بالإضافة إلى التعاونيات،وصف حملة المقاطعة بالكارثة مؤكدا أن مواجهتها واجب وطني.

وأضاف الداودي بصوت مرتفع قائلا :''المشكل في الطاقة الشرائية ليس الغلاء الحاصل في هذه المنتوجات، ولكن الطاقة الشرائية للمواطن التي لاتساير هذا الغلاء''
وتأتي هذه الوقفة لـتنبيه الرأي العام المغربي والقوى الحية في الوطن، على أن استمرار حملة المقاطعة سيتسبب في مزيد من فقدان مناصب الشغل داخل سنطرال دانون وخارجها وتشريد عائلات مغربية ، و ندد النداء بما اعتبره ''أعمالا إجرامية تعرض لها عمال سنطرال دانون ولا سيما الباعة ومساعديهم أثناء مزاولتهم لعملهم''.

 

‫شوف تيفي

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شـــوف تيفي المغرب سخرية الداودي وزير وقفة برلمان

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