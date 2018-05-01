 مثير.. من قبة البرلمان..الوزير الداودي يصف حملة المقاطعة بـالـ''كارثة'' ومواجهتها واجب وطني ﻿
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مثير.. من قبة البرلمان..الوزير الداودي يصف حملة المقاطعة بـالـ''كارثة'' ومواجهتها واجب وطني

بتاريــخ : 6 يونيو 2018 / 00:00 مثير.. من قبة البرلمان..الوزير الداودي يصف حملة المقاطعة بـالـكارثة ومواجهتها واجب وطني | بوليتيك
مثير.. من قبة البرلمان..الوزير الداودي يصف حملة المقاطعة بـالـ''كارثة'' ومواجهتها واجب وطني
في خرجة مثيرة وصف الحسين الداودي وزير الحكامة، حملة المقاطعة التي انتشرت بشكل كبير عبر وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك ، وشملت بعض منتوجات الحليب، بالكارثة ومواجهتها واجب وطني.

''شوف تيفي''

 

في خرجة مثيرة وصف الحسين الداودي وزير الحكامة، حملة المقاطعة التي انتشرت بشكل كبير عبر وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك ، وشملت بعض منتوجات الحليب، بالكارثة ومواجهتها واجب وطني.

وأضاف الداودي بصوت مرتفع قائلا :''المشكل في الطاقة الشرائية ليس الغلاء الحاصل في هذه المنتوجات، ولكن الطاقة الشرائية للمواطن التي لاتساير هذا الغلاء''

وزاد الوزير الداودي خلال اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية،'' همنا اليومي محاربة البطالة وجلب الاستثمارات، لتجاوز هذه المشاكل، وخاصنا نوعيو المجتمع كلنا كحكومة وكبرلمانيين لأن هادشي كيأدي لكارثة، وهذا واجب وطني على الجميع ولا يخص الحكومة وحدها...''

 

‫شوف تيفي

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