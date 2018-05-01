 عاجل : الوزير عزيز أخنوش في أول خروج اعلامي له بعد حملة المقاطعة ..هاشنو قال على الحليب داخل البرلمان ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

انفــراد : العنصر أمينا عاما لحزب الحركة الشعبية للمرة الثالثة | بوليتيك

انفــراد : العنصر أمينا عاما لحزب الحركة الشعبية للمرة الثالثة

بالصور والفيديو: الإعتداء على مواطنين بالهراوات نواحي القنيطرة | حوادث و حقوق

بالصور والفيديو: الإعتداء على مواطنين بالهراوات نواحي القنيطرة

من داخل قبة البرلمان ..ادريس الأزمي ينتفض في وجه وزراء الحكومة بسبب حملة المقاطعة ويجلد الاعلام العمومي وبرامجه خلال شهر رمضان | بوليتيك

من داخل قبة البرلمان ..''ادريس الأزمي'' ينتفض في وجه وزراء الحكومة بسبب حملة المقاطعة ويجلد الاعلام

شاب قتل صاحبو بموس فدرب غلف في رمضان | حوادث و حقوق

شاب قتل صاحبو بموس فدرب غلف في رمضان

بالصــور..الوزير المثير للجدل الداودي في قلب موجة من السخرية بعد مشاركته في وقفة أمام البرلمان ضد حملة المقاطعة | بوليتيك

بالصــور..الوزير المثير للجدل ''الداودي'' في قلب موجة من السخرية بعد مشاركته في وقفة أمام البرلمان

مثير.. من قبة البرلمان..الوزير الداودي يصف حملة المقاطعة بـالـكارثة ومواجهتها واجب وطني | بوليتيك

مثير.. من قبة البرلمان..الوزير الداودي يصف حملة المقاطعة بـالـ''كارثة'' ومواجهتها واجب وطني

عاجل : الوزير عزيز أخنوش في أول خروج اعلامي له بعد حملة المقاطعة ..هاشنو قال على الحليب داخل البرلمان | بوليتيك

عاجل : الوزير عزيز أخنوش في أول خروج اعلامي له بعد حملة المقاطعة ..هاشنو قال على الحليب داخل

الملك محمد السادس يترأس اجتماعا خصص لإشكالية الماء | بوليتيك

الملك محمد السادس يترأس اجتماعا خصص لإشكالية الماء

فيديو .. النجم الانجليزي بيكهام يقرر دعم الملف الثلاثي الأمريكي 2026 | بووز

فيديو .. النجم الانجليزي بيكهام يقرر دعم الملف الثلاثي الأمريكي 2026

البرامج الرمضانية... أوفقوا هذا ''التشرميل'' التلفزيوني..

عاجل : الوزير عزيز أخنوش في أول خروج اعلامي له بعد حملة المقاطعة ..هاشنو قال على الحليب داخل البرلمان

بتاريــخ : 5 يونيو 2018 / 23:51 عاجل : الوزير عزيز أخنوش في أول خروج اعلامي له بعد حملة المقاطعة ..هاشنو قال على الحليب داخل البرلمان | بوليتيك
عاجل : الوزير عزيز أخنوش في أول خروج اعلامي له بعد حملة المقاطعة ..هاشنو قال على الحليب داخل البرلمان
في أول خروج اعلامي له بعد حملة المقاطعة التي عرفتها وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك خلال الشهور الأخيرة والتي استهدفت بعض المنتوجات الغذائية، عرج وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش في عرض مطول

"شوف تيفي"

 

في أول خروج اعلامي له بعد حملة المقاطعة التي عرفتها وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك خلال الشهور الأخيرة والتي استهدفت بعض المنتوجات الغذائية، عرج وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش في عرض مطول على "سلسلة الحليب"

وكشف الوزير عزيز أخنوش بلغة الأرقام رؤية لجنة القطاعات الانتاجية فيما يتعلق بالتعامل مع الفلاح الكبير والصغير من تداعيات حملة المقاطعة والأزمة التي قد تخلفها على المنتوج الداخلي والاكتفاء الذاتي الذي يعمل عليه المغرب في العديد من القطاعات.

وفي ذات السياق أوضح عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري، على أن الحكومة تتحمل مسؤوليتها وتقف دائما إلى جانب الفلاحين فيما يخص قطاع الحليب، والأزمة التي يعرفها حاليا، قائلا : " إذا هاد الناس مبقاوش كنتجوا الحليب، ولامابقاوش يستثمروا فيه، ولا نقصوا واش نرجعوا للإستراد؟، خاصنا نفكروا في النتائج على الفلاحين في قطاع الحليب."

وأضاف عزيز أخنوش أمام البرلمانيين خلال انعقاد اجتماع لجنة القطاعات الانتاجية المنعقدة في هذه الأثناء من يومه الثلاثاء بمجلس النواب، " الفلاح واش غادي يبقى عندو الثقة في الاستثمار ديالو ولو تجي علامة تجارية أخرى، مغربية"،مضيفا: "الوزارة والحكومة كانت دائما مع الفلاحة كانت الدولة في جانبهم، وخاص الصورة توضح أن هاد الناس لمابغينش يهزوا لحليب لاش باغين يوصلوا ..."

هذا وواصل عزيز اخنوش عرضه مبرزا ضرورة الاكتفاء الذاتي والاهتمام بالفلاح الكبير والصغير والدفاع عن حقوق الجميع وتحمل الكل مسؤوليته في تفعيل "سلسلة الحليب" التي حظيت باهتمام كبير من طرف اللجنة المجتمعة وركز البرلمانيون في الاستماع الى العرض الذي يكشف مدى رؤية اللجنة في في تعزير المنتوج الداخلي...

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفيالمغربسليلة الحليبالانتاج

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

انفــراد : العنصر أمينا عاما لحزب الحركة الشعبية للمرة الثالثة | بوليتيك

انفــراد : العنصر أمينا عاما لحزب الحركة الشعبية للمرة الثالثة

من داخل قبة البرلمان ..ادريس الأزمي ينتفض في وجه وزراء الحكومة بسبب حملة المقاطعة ويجلد الاعلام العمومي وبرامجه خلال شهر رمضان | بوليتيك

من داخل قبة البرلمان ..''ادريس الأزمي'' ينتفض في وجه وزراء الحكومة بسبب حملة المقاطعة ويجلد الاعلام العمومي وبرامجه خلال شهر رمضان

بالصــور..الوزير المثير للجدل الداودي في قلب موجة من السخرية بعد مشاركته في وقفة أمام البرلمان ضد حملة المقاطعة | بوليتيك

بالصــور..الوزير المثير للجدل ''الداودي'' في قلب موجة من السخرية بعد مشاركته في وقفة أمام البرلمان ضد حملة المقاطعة

مثير.. من قبة البرلمان..الوزير الداودي يصف حملة المقاطعة بـالـكارثة ومواجهتها واجب وطني | بوليتيك

مثير.. من قبة البرلمان..الوزير الداودي يصف حملة المقاطعة بـالـ''كارثة'' ومواجهتها واجب وطني

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

خطــير و بالفيديو:شــاب يعاني من إعاقة ذهنية تكرفصو عليه وشرملوه فعضوه الذكري حدا الخيرية ديال عين الشق فكــازا فرمضان | حالة خاصة
منذ 2 ساعات

خطــير و بالفيديو:شــاب يعاني من إعاقة ذهنية تكرفصو عليه وشرملوه فعضوه الذكري حدا الخيرية ديال عين الشق فكــازا فرمضان

حافلات جديدة لـCTM بمواصفات عالية | مال و أعمال

حافلات جديدة لـCTM بمواصفات عالية

ليلة الرواد في دورتها العاشرة تعتبر ليلة وفاء حزب الاستقلال للمبدعين المغاربة المكرمين + تصريحات | خارج البلاطو

ليلة الرواد في دورتها العاشرة تعتبر ليلة وفاء حزب الاستقلال للمبدعين المغاربة المكرمين + تصريحات

نجم الدفاع الحسني الجديدي في لحظة اعتراف..تآديت بزاف وها علاش بْـكيت | خارج البلاطو

نجم الدفاع الحسني الجديدي في لحظة اعتراف..تآديت بزاف وها علاش بْـكيت

﻿

آخر المستجدات

انفــراد : العنصر أمينا عاما لحزب الحركة الشعبية للمرة الثالثة | بوليتيك
منذ 11 دقيقة

انفــراد : العنصر أمينا عاما لحزب الحركة الشعبية للمرة الثالثة

بالصور والفيديو: الإعتداء على مواطنين بالهراوات نواحي القنيطرة | حوادث و حقوق

بالصور والفيديو: الإعتداء على مواطنين بالهراوات نواحي القنيطرة

من داخل قبة البرلمان ..ادريس الأزمي ينتفض في وجه وزراء الحكومة بسبب حملة المقاطعة ويجلد الاعلام العمومي وبرامجه خلال شهر رمضان | بوليتيك

من داخل قبة البرلمان ..''ادريس الأزمي'' ينتفض في وجه وزراء الحكومة بسبب حملة المقاطعة ويجلد الاعلام

شاب قتل صاحبو بموس فدرب غلف في رمضان | حوادث و حقوق

شاب قتل صاحبو بموس فدرب غلف في رمضان

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.