عاجل : الوزير عزيز أخنوش في أول خروج اعلامي له بعد حملة المقاطعة ..هاشنو قال على الحليب داخل البرلمان ﻿

في أول خروج اعلامي له بعد حملة المقاطعة التي عرفتها وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك خلال الشهور الأخيرة والتي استهدفت بعض المنتوجات الغذائية، عرج وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش في عرض مطول

"شوف تيفي"

في أول خروج اعلامي له بعد حملة المقاطعة التي عرفتها وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك خلال الشهور الأخيرة والتي استهدفت بعض المنتوجات الغذائية، عرج وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش في عرض مطول على "سلسلة الحليب"

وكشف الوزير عزيز أخنوش بلغة الأرقام رؤية لجنة القطاعات الانتاجية فيما يتعلق بالتعامل مع الفلاح الكبير والصغير من تداعيات حملة المقاطعة والأزمة التي قد تخلفها على المنتوج الداخلي والاكتفاء الذاتي الذي يعمل عليه المغرب في العديد من القطاعات.

وفي ذات السياق أوضح عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري، على أن الحكومة تتحمل مسؤوليتها وتقف دائما إلى جانب الفلاحين فيما يخص قطاع الحليب، والأزمة التي يعرفها حاليا، قائلا : " إذا هاد الناس مبقاوش كنتجوا الحليب، ولامابقاوش يستثمروا فيه، ولا نقصوا واش نرجعوا للإستراد؟، خاصنا نفكروا في النتائج على الفلاحين في قطاع الحليب."

وأضاف عزيز أخنوش أمام البرلمانيين خلال انعقاد اجتماع لجنة القطاعات الانتاجية المنعقدة في هذه الأثناء من يومه الثلاثاء بمجلس النواب، " الفلاح واش غادي يبقى عندو الثقة في الاستثمار ديالو ولو تجي علامة تجارية أخرى، مغربية"،مضيفا: "الوزارة والحكومة كانت دائما مع الفلاحة كانت الدولة في جانبهم، وخاص الصورة توضح أن هاد الناس لمابغينش يهزوا لحليب لاش باغين يوصلوا ..."

هذا وواصل عزيز اخنوش عرضه مبرزا ضرورة الاكتفاء الذاتي والاهتمام بالفلاح الكبير والصغير والدفاع عن حقوق الجميع وتحمل الكل مسؤوليته في تفعيل "سلسلة الحليب" التي حظيت باهتمام كبير من طرف اللجنة المجتمعة وركز البرلمانيون في الاستماع الى العرض الذي يكشف مدى رؤية اللجنة في في تعزير المنتوج الداخلي...