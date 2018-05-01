عاجل : عمال شركة سنطرال دانون منوضينها أمام البرلمان ''كلنا ولاد المغرب والمشكل ماشي الحليب'' ﻿

في سابقة من نوعها خرج عمال شركة سنطرال دانون للاحتجاج، في هذه اللحظات من يومه الثلاثاء أمام مقر البرلمان بالرباط.

''شوف تيفي'':

في سابقة من نوعها خرج عمال شركة سنطرال دانون للاحتجاج، في هذه اللحظات من يومه الثلاثاء أمام مقر البرلمان بالرباط.

وتأتي هذه الوقفة الاحتجاجية على خلفية مخلفات وتداعيات المقاطعة التي دفعت بشركة سنطرال إلى تسريح بعض عاملها و توقيف تزودها بالحليب من طرف الفلاحين، حيث رفع المحتجون شعارات كثيرة من بينها ''كلنا ولاد المغرب والمشكل مشي الحليب ''...

هذا وسبق ودعت مركزيات نقابية، من بينها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، لملف عمال شركة سنطرال ودعوتها إلى الاحتجاج ضد المقاطعة أمام مقر البرلمان.



وجاء في نداء للنقابة توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه، أن الوقفة تأتي لـتنبيه الرأي العام المغربي والقوى الحية في الوطن، على أن استمرار حملة المقاطعة سيتسبب في مزيد من فقدان مناصب الشغل داخل سنطرال دانون وخارجها وتشريد عائلات مغربية ، و ندد النداء بما اعتبره ''أعمالا إجرامية تعرض لها عمال سنطرال دانون ولا سيما الباعة ومساعديهم أثناء مزاولتهم لعملهم''.

وأضاف النداء، أن النقابة تطالب المغاربة بوقف حملة المقاطعة لما لها من نتائج وخيمة وخطيرة على مصير كثير من العائلات المغربية، وانعكاسات سلبية على الاستثمار الخارجي والاقتصاد الوطني عموما، وحمل المكتب الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل لسنطرال دانون الدولة والحكومة المسؤولية الكاملة فيما تعرفه شركة سنطرال دانون وتردي الأوضاع الاجتماعية لعموم المواطنين، وتدهور القدرة الشرائية.