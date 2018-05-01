الملك محمد السادس يقيم مأدبة إفطار على شرف الرئيس الغابوني ورئيس مفوضية الاتحاد الافريقي ﻿

أقام الملك محمد السادس، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وصاحب السمو الأمير مولاي إسماعيل، اليوم الثلاثاء، بالإقامة الملكية بسلا،

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أقام الملك محمد السادس، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وصاحب السمو الأمير مولاي إسماعيل، اليوم الثلاثاء، بالإقامة الملكية بسلا، مأدبة إفطار، على شرف رئيس جمهورية الغابون، فخامة علي بونغو أونديمبا، ورئيس مفوضية الاتحاد الافريقي، السيد موسى فاكي محمد، اللذين يجريان زيارة للمملكة.

وحضر هذه المأدبة كل من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، ومستشارو الملك السادة فؤاد علي الهمة، وعمر عزيمان وعبد اللطيف المنوني، ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة، بالإضافة إلى المستشار الاستراتيجي الرئيسي لرئيس مفوضية الاتحاد الافريقي السيد محمد حسن لاباطي، وكذا أعضاء البعثة المرافقة للرئيس الغابوني.