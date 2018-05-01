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المنتخب الإيراني أول فريق يضع قدمه بروسيا استعدادا لمونديال 2018

بتاريــخ : 5 يونيو 2018 / 22:06 المنتخب الإيراني أول فريق يضع قدمه بروسيا استعدادا لمونديال 2018 | سبور
المنتخب الإيراني أول فريق يضع قدمه بروسيا استعدادا لمونديال 2018
حل منتخب إيران لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، إلى روسيا من أجل المشاركة في مونديال 2018، المقرر بين 14 يونيو و15 يوليو ليكون أول منتخب يخوض أول استعداداته الرسمية على الأراضي الروسية.

شوف سبور

 

حل منتخب إيران لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، إلى روسيا من أجل المشاركة في مونديال 2018، المقرر بين 14 يونيو و15 يوليو ليكون أول منتخب يخوض أول استعداداته الرسمية على الأراضي الروسية.

ويخوض منتخب إيران مشاركته الخامسة في كأس العالم أمام المنتخب المغربي، ضمن المجموعة الثانية التي تضم العملاقين الإسباني والبرتغالي بطلي أوروبا.

وستكون المباراة الثانية لأبطال آسيا ثلاث مرات أمام إسبانيا في 20 يونيو، قبل أن تنهي بعدها بخمسة أيام دور المجموعات بمواجهة كريستيانو رونالدو ورفاقه في المنتخب البرتغالي في سارانسك.

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