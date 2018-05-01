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مباراة منتخب الأرجنتين وإسرائيل تتجه نحو الإلغاء وهذه هي التفاصيل

بتاريــخ : 5 يونيو 2018 / 21:44 مباراة منتخب الأرجنتين وإسرائيل تتجه نحو الإلغاء وهذه هي التفاصيل | سبور
مباراة منتخب الأرجنتين وإسرائيل تتجه نحو الإلغاء وهذه هي التفاصيل
تتجه المباراة الودية التي كانت ستجمع بين المنتخب الأرجنتيني ومنتخب إسرائيل أواخر الأسبوع الحالي، استعدادا لكأس العالم 2018 في القدس المحتلة، إلى الإلغاء بسبب كثرة احتجاجات الشعوب العربية.

شوف سبور

تتجه المباراة الودية التي كانت ستجمع بين المنتخب الأرجنتيني ومنتخب إسرائيل أواخر الأسبوع الحالي، استعدادا لكأس العالم 2018 في القدس المحتلة، إلى الإلغاء بسبب كثرة احتجاجات الشعوب العربية.

ووجهت الجماهير العربية وعلى رأسها الشعب الفلسطيني انتقادات قوية لنجوم المنتخب الأرجنتيني وعلى رأسهم ليونيل ميسي، فور الإعلان عن الاستعدادت لإقامة مباراة ودية بين المنتخبين، في إطار استعدادات التانجو لخوض نهائيات كأس العالم.

وكشفت تقارير إعلامية، إن مدرب المنتخب الأرجنتيني، خورخي سامباولي، لم تكن لديه الرغبة في خوض المباراة، لكن الاتحاد الأرجنتيني كان مصرا على إقامتها، نظرا لكونه كان سيجني أكثر من مليون دولار، إذا شارك ميسي ورفاقه في ذلك اللقاء.

وحسب موقع "جولازو أرجنتينو" ووسائل إعلامية أرجنتينية أخرى، فإن الوضع السياسي الشائك في الكيان الإسرائيلي، ورغبة نجوم المنتخب الأرجنتيني في عدم ترك معسكرهم في برشلونة، كانت من ضمن الأسباب التي جعلت الاتحاد الأرجنتيني يتراجع عن فكرة خوض اللقاء.

 

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