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768 مرشحا من نزلاء السجون يجتازون امتحانات البكالوريا برسم دورة يونيو 2018

بتاريــخ : 5 يونيو 2018 / 21:29 768 مرشحا من نزلاء السجون يجتازون امتحانات البكالوريا برسم دورة يونيو 2018 | مجتمع
768 مرشحا من نزلاء السجون يجتازون امتحانات البكالوريا برسم دورة يونيو 2018
أفادت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بأن عدد المرشحين من نزلاء السجون الذين شاركوا في امتحانات البكالوريا برسم دورة يونيو للموسم الدراسي 2017-2018، بلغ ما مجموعه 768 مرشحا.

شـــوف تيفي:

 

أفادت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بأن عدد المرشحين من نزلاء السجون الذين شاركوا في امتحانات البكالوريا برسم دورة يونيو للموسم الدراسي 2017-2018، بلغ ما مجموعه 768 مرشحا.

وحسب ببلاغ للمندوبية العامة فقد بلغ العدد الإجمالي للمرشحين لامتحانات الباكالوريا من بين نزلاء المؤسسات السجنية 910 مرشحا بزيادة تقدر ب 27 بالمائة مقارنة مع الموسم الماضي.

وأشار المصدر نفسه إلى أن النزلاء المترشحين لهذه الامتحانات يتوزعون، حسب المسالك الدراسية، بين 35 بالمائة بالنسبة لمسلك الآداب العصرية و28 بالمائة بمسلك العلوم الإنسانية و13 بالمائة بالنسبة لمسلك علوم الحياة والأرض و24 بالمائة بالنسبة لباقي المسالك الأخرى.

وأكدت المندوبية العامة، في بلاغ، أنه في إطار الجهود التي تبذلها المندوبية لتمكين السجناء من الاستفادة من البرامج التربوية التأهيلية، تيسيرا لإدماجهم بعد الإفراج، انطلقت بالمؤسسات السجنية امتحانات البكالوريا برسم دورة يونيو في جو يسوده الانضباط والهدوء.

ويتم إجراء هذه الامتحانات بالمؤسسات السجنية، حسب المصدر ذاته، بإشراف وتنسيق تام مع أطر وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، في إطار التعاون القائم بين هذه الوزارة والمندوبية العامة ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء.



 

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