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صادم.. منع أسر من دفن موتاهم بمقبرة الغفران بالبيضاء في رمضــان

بتاريــخ : 5 يونيو 2018 / 19:09 صادم.. منع أسر من دفن موتاهم بمقبرة الغفران بالبيضاء في رمضــان | مجتمع
صادم.. منع أسر من دفن موتاهم بمقبرة الغفران بالبيضاء في رمضــان
توصلت ''شوف تيفي'' يومه الثلاثاء 5 يونيو، بمقطع فيديو، يظهر لحظة منع المكلفين بتسيير مقبرة الغفران بمدينة الدار البيضاء، لمواطنين من دفن موتاهم بدعوى انتهاء عمل الإدارة.

"شوف تيفي"

 

توصلت "شوف تيفي" يومه الثلاثاء 5 يونيو، بمقطع فيديو، يظهر لحظة منع المكلفين بتسيير مقبرة الغفران بمدينة الدار البيضاء، لمواطنين من دفن موتاهم بدعوى انتهاء عمل الإدارة.

وحسب مصدر مطلع لـ "شوف تيفي" فإن أفراد أسر أربعة موتى، تفاجؤوا نهاية الأسبوع المنصرم، بإغلاق أبواب المقبرة المذكورة، حوالي الساعة الرابعة عصرا، وخلال استفسار بعد المكلفين بتسييرها، أكدوا لهم انتهاء ساعات العمل وبالتالي لا يمكن السماح بدفن الموتى.

ويظهر الفيديو الذي تبلغ مدته دقيقتان، لحظة تعبير أسر الموتى عن غضبهم الشديد من المكلفين من تسيير مقبرة الغفران، معبرين عن استغرابهم الشديد من قرار منع دفن موتاهم.


 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي مقبرة الغفران مقطع فيديو الدار البيضاء

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