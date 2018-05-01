 القبض على سائق شاحنة محملة بطن من الأكياس البلاستيكية بكازا ﻿
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القبض على سائق شاحنة محملة بطن من الأكياس البلاستيكية بكازا

بتاريــخ : 5 يونيو 2018 / 19:00 القبض على سائق شاحنة محملة بطن من الأكياس البلاستيكية بكازا | حوادث و حقوق
القبض على سائق شاحنة محملة بطن من الأكياس البلاستيكية بكازا
تمكنت المصالح الأمنية بمنطقة عين السبع - الحي المحمدي بالدارالبيضاء يوم أمس الإثنين من إيقاف سائق شاحنة من الحجم الكبير محملة بأزيد من طن من الأكياس البلاستيكية.

شوف تيفي

 

تمكنت المصالح الأمنية بمنطقة عين السبع - الحي المحمدي بالدارالبيضاء يوم أمس الإثنين من إيقاف سائق شاحنة من الحجم الكبير محملة بأزيد من طن من الأكياس البلاستيكية.

ووفق مصادر شوف تيفي، فإن سائق الشاحنة وبعد تنقيطه من طرف العناصر الأمنية، تبين على أن الأخير مبحوث عنه بموجب مذكرة على الصعيد الوطني بتهمة إهمال الأسرة.

وأضافت مصادرنا، أنه وبتنسيق مع مصالح عمالة عين السبع-الحي المحمدي « المصلحة الإقتصادية » تم إتلاف وبأمر من النيابة العامة الكمية المهمة من الأكياس البلاستيكية، في حين تم تقديم اليوم الثلاثاء سائق الشاحنة أمام العدالة لتقول كلمتها في التهم المنسوبة إليه والمتمثلة في حيازة سلع بدون سند قانوني، ليتم إيداع الشاحنة بالمحجز البلدي.

‫شوف تيفي

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حوادث وحقوق شوف تيفي شاحنة أكياس بلاستيكية المغرب

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