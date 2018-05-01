 مجلس النواب يصادق على مشاريع قوانين يوافق بموجبها على اتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف والمصادقة على مرسوم بقانون يهم التبادل الآلي للمعلومات لأغراض جبائية ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

صادم.. منع أسر من دفن موتاهم بمقبرة الغفران بالبيضاء في رمضــان | مجتمع

صادم.. منع أسر من دفن موتاهم بمقبرة الغفران بالبيضاء في رمضــان

القبض على سائق شاحنة محملة بطن من الأكياس البلاستيكية بكازا | حوادث و حقوق

القبض على سائق شاحنة محملة بطن من الأكياس البلاستيكية بكازا

مجلس النواب يصادق على مشاريع قوانين يوافق بموجبها على اتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف والمصادقة على مرسوم بقانون يهم التبادل الآلي للمعلومات لأغراض جبائية | بوليتيك

مجلس النواب يصادق على مشاريع قوانين يوافق بموجبها على اتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف والمصادقة

هذا هو حال المغاربة مع حموضة الأعمال الرمضــانية | كاريكاتير شوف تيفي

هذا هو حال المغاربة مع حموضة الأعمال الرمضــانية

توقيع اتفاقية تهدف إلى تمويل التعاونيات الزراعية لجمع محصول القمح | بوليتيك

توقيع اتفاقية تهدف إلى تمويل التعاونيات الزراعية لجمع محصول القمح

رجال الحموشي يعتقلون 8 أشخاص بينهم تلاميذ تورطوا في قضية الغش في امتحان الباكالوريا بواسطة الواتساب | مجتمع

رجال الحموشي يعتقلون 8 أشخاص بينهم تلاميذ تورطوا في قضية الغش في امتحان الباكالوريا بواسطة

سلوك رائع..شوفو أشنو دار رئيس الوزراء الهولندي منين تخوات ليه قهوى فالأرض‎ | دولي

سلوك رائع..شوفو أشنو دار رئيس الوزراء الهولندي منين تخوات ليه قهوى فالأرض‎

المازوط رخيص بالعالم.. وحكومة العثماني هي السبب وراء ارتفاع أسعاره بالمغرب | بوليتيك

المازوط رخيص بالعالم.. وحكومة العثماني هي السبب وراء ارتفاع أسعاره بالمغرب

البَــاك يْــعصر تلاميذ الباكالوريا | كاريكاتير شوف تيفي

البَــاك ''يْــعصر'' تلاميذ الباكالوريا

البرامج الرمضانية... أوفقوا هذا ''التشرميل'' التلفزيوني..

مجلس النواب يصادق على مشاريع قوانين يوافق بموجبها على اتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف والمصادقة على مرسوم بقانون يهم التبادل الآلي للمعلومات لأغراض جبائية

بتاريــخ : 5 يونيو 2018 / 18:46 مجلس النواب يصادق على مشاريع قوانين يوافق بموجبها على اتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف والمصادقة على مرسوم بقانون يهم التبادل الآلي للمعلومات لأغراض جبائية | بوليتيك
مجلس النواب يصادق على مشاريع قوانين يوافق بموجبها على اتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف والمصادقة على مرسوم بقانون يهم التبادل الآلي للمعلومات لأغراض جبائية
صادق مجلس النواب في جلسة عمومية، اليوم الثلاثاء، بالإجماع على خمسة مشاريع قوانين يوافق بموجبها على اتفاقيات للتعاون الثنائي ومتعدد الأطراف، وكذا المصادقة على مرسوم بقانون يهم التبادل الآلي

شـــوف تيفي:

 

صادق مجلس النواب في جلسة عمومية، اليوم الثلاثاء، بالإجماع على خمسة مشاريع قوانين يوافق بموجبها على اتفاقيات للتعاون الثنائي ومتعدد الأطراف، وكذا المصادقة على مرسوم بقانون يهم التبادل الآلي للمعلومات لأغراض جبائية.

وهكذا، صادق المجلس، بحضور كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، السيدة مونية بوستة، على مشروع قانون رقم 07.18 يوافق بموجبه على الاتفاق بشأن الخدمات الجوية، الموقع بالرباط في 26 دجنبر2017 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية النيجر.

ويهدف مشروع القانون إلى تمكين مؤسسات النقل الجوي للبلدين من تقديم باقة متنوعة من خدمات نقل الركاب والبضائع، وكذا تشجيع مؤسسات النقل الجوي على تطوير واعتماد أسعار مبتكرة وتنافسية.

ويسعى الاتفاق إلى تيسير وتعزيز وتوفير نظام نقل جوي دولي مبني على المنافسة بين مؤسسات النقل الجوي، يقدم خدمات جوية وفقا لاحتياجات المسافرين والشاحنين، كما يمتعها بحق الطيران فوق إقليم الطرف الآخر دون الهبوط فيه، وحق الهبوط في هذا الإقليم لأغراض غير تجارية، ويضمن أعلى درجات السلامة والأمن في النقل الجوي الدولي.

كما صادق المجلس على مشروع قانون رقم 09.18 يوافق بموجبه على اتفاقية التعاون القضائي في المواد المدنية والتجارية والإدارية، الموقعة بالرباط في 26 دجنبر 2017 بين المملكة المغربية وجمهورية النيجر، والتي تتوخى تحقيق تعاون بناء ومثالي في مجال القضاء، ومواكبة تدفقات الحركات البشرية والموارد المالية بين البلدين.

وتشمل الاتفاقية مجالات متعددة للتعاون، من قبيل المساطر المتعلقة باللجوء إلى المحاكم، والاستفادة من المساعدة القضائية، وطرق ممارسة المهن الحرة بكلي البلدين، كالمحاماة، وتنظيم طرق تبليغ الأوراق القضائية وغير القضائية في المواد المدنية والتجارية والإدارية، وكيفيات تنفيذ الإنابات القضائية، بالإضافة للمصاريف والرسوم المرتبطة بإضفاء الصيغة التنفيذية، والاعتراف وتنفيذ الأحكام القضائية والمقررات التحكيمية والعقود الرسمية.

ووافق مجلس النواب أيضا على مشروع قانون رقم 08.18 يوافق بموجبه على تعديل بروتوكول مونريال بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون، المعتمد بكيغالي - رواندا - في 15 أكتوبر 2016، وعلى مشروع قانون رقم 10.18 يوافق بموجبه على الاتفاق حول الإنتاج السينمائي والسمعي البصري المشترك، الموقع بالرباط في 5 دجنبر 2017 بين المملكة المغربية والجمهورية البرتغالية.

وصادق المجلس أيضا على مشروع قانون رقم 27.18 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.18.117 الصادر في 6 جمادى الآخرة 1439 (23 فبراير 2018) بسن أحكام انتقالية في شأن التبادل الآلي للمعلومات لأغراض جبائية.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شــوف تيفي المغرب مجلس النواب مشاريع تنمية قوانين

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

توقيع اتفاقية تهدف إلى تمويل التعاونيات الزراعية لجمع محصول القمح | بوليتيك

توقيع اتفاقية تهدف إلى تمويل التعاونيات الزراعية لجمع محصول القمح

المازوط رخيص بالعالم.. وحكومة العثماني هي السبب وراء ارتفاع أسعاره بالمغرب | بوليتيك

المازوط رخيص بالعالم.. وحكومة العثماني هي السبب وراء ارتفاع أسعاره بالمغرب

عاجل..غياب خمسة من رفاق الزفزافي عن أشغال جلسة المحاكمة..واحد منهم اجتاز امتحان الباكلوريا | بوليتيك

عاجل..غياب خمسة من رفاق الزفزافي عن أشغال جلسة المحاكمة..واحد منهم اجتاز امتحان الباكلوريا

عاجل..حالة استنفار أمني بمراكش بعد تعرض مسؤول مهم بوزارة الداخلية للسرقة | بوليتيك

عاجل..حالة استنفار أمني بمراكش بعد تعرض مسؤول مهم بوزارة الداخلية للسرقة

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

سبيطارات بلادي..لا سكانير خدام لا موعد فالوقت | بوليميك‎
منذ 39 دقيقة

سبيطارات بلادي..لا سكانير خدام لا موعد فالوقت

كواليس خاصة..ليلة اعتراف حزب الاستقلال بالرواد المغاربة..با جدوب/الزاكي/ميكري/و أمال التمار | خارج البلاطو

كواليس خاصة..ليلة اعتراف حزب الاستقلال بالرواد المغاربة..با جدوب/الزاكي/ميكري/و أمال التمار

بالفيديو..بوسعيد يرفض الاعتذار للمغاربة في البرلمان وهاشنو وقع‎ | قنوات أخرى

بالفيديو..بوسعيد يرفض الاعتذار للمغاربة في البرلمان وهاشنو وقع‎

فطــور مع ولاد الشعب..علال القادوس يكشق أسرار مثيرة بعد غيابه.. وليت خدام غير فحمام مبقيتش كنتخلص حيث كولشي حاربني والشهرة مرضاتني و بقيت بلا زواج | فطور مع ولاد الشعب

فطــور مع ولاد الشعب..علال القادوس يكشق أسرار مثيرة بعد غيابه.. وليت خدام غير فحمام مبقيتش كنتخلص حيث كولشي حاربني والشهرة مرضاتني و بقيت بلا زواج

﻿

آخر المستجدات

صادم.. منع أسر من دفن موتاهم بمقبرة الغفران بالبيضاء في رمضــان | مجتمع
منذ 38 دقيقة

صادم.. منع أسر من دفن موتاهم بمقبرة الغفران بالبيضاء في رمضــان

القبض على سائق شاحنة محملة بطن من الأكياس البلاستيكية بكازا | حوادث و حقوق

القبض على سائق شاحنة محملة بطن من الأكياس البلاستيكية بكازا

مجلس النواب يصادق على مشاريع قوانين يوافق بموجبها على اتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف والمصادقة على مرسوم بقانون يهم التبادل الآلي للمعلومات لأغراض جبائية | بوليتيك

مجلس النواب يصادق على مشاريع قوانين يوافق بموجبها على اتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف والمصادقة

هذا هو حال المغاربة مع حموضة الأعمال الرمضــانية | كاريكاتير شوف تيفي

هذا هو حال المغاربة مع حموضة الأعمال الرمضــانية

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.