بعد استبعاده من طــرف رونار.. بانون يعود لمونديال روسيا2018 ؟ ﻿

سيكون هيرفي رونار مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم، مجبرا على إعادة استدعاء المدافع بدر بانون لاعب فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم إلى اللائحة النهائية للاعبين المشاركين في نهائيات كأس العالم 2018،

" شوف سبور"



سيكون هيرفي رونار مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم، مجبرا على إعادة استدعاء المدافع بدر بانون لاعب فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم إلى اللائحة النهائية للاعبين المشاركين في نهائيات كأس العالم 2018، في حال التأكد من خطورة الإصابة التي يعاني من اللاعب نبيل ضرار.

وتعرض نبيل ضرار لإصابة حرمته من المشاركة في المباراة الودية الثانية أمام منتخب سلوفاكيا والتي انتهت بفوز الأسود بهدفين مقابل هدف واحد، كما أن اللاعب حمزة منديل هو الآخر يعاني من إصابة طفيفة على مستوى الكاحل.



في مقابل ذلك سيخضع اللاعب المغربي عزيز بوحدوز مهاجم المنتخب لفحص طبي للكشف عن نوعية الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته في المعسكر التدريبي استعدادا لكأس العالم 2018.

وسيتوجه منتخب الأسود لإستونيا لاستكمال المعسكر التدريبي قبل مواجهة منتخبها يوم 9 من الشهر الحالي، وبعدها بيوم واحد التنقل صوب روسيا.