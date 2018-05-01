توقيع اتفاقية تهدف إلى تمويل التعاونيات الزراعية لجمع محصول القمح ﻿

قام عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وطارق السجلماسي، الرئيس المدير العام للقرض الفلاحي، يومه الثلاثاء، بالعاصمة الرباط، توقيع الاتفاقية الخاصة بتمويل

"شوف تيفي"

قام عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وطارق السجلماسي، الرئيس المدير العام للقرض الفلاحي، يومه الثلاثاء، بالعاصمة الرباط، توقيع الاتفاقية الخاصة بتمويل التعاونيات الزراعية واتحادها من أجل تنفيذ عملية جمع محصول القمح الوطني لسنة 2017-2018.

وحسب بلاغ لوزارة الفلاحة والصيد البحري، توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه فإن هذه الاتفاقية، تهدف إلى تمكين التعاونيات من تمويل يساعدها على جمع محصول القمح خلال الموسم 2017-2018.

وأوضحت الوزارة أن التعاونيات تعمل بموجب الاتفاقية، في جمع القمح من المنتجين، والحصاد والتخزين والبيع للمصانع الصناعية أو أي مشتر آخر، مشيرة إلى أن الاتفاقية، تلعب دورا أساسيا وحاسما في دعم الأسعار، ودعم صغار المنتجين.

وأبرزت الوزارة أن المجموعة البنكية للقرض الفلاحي، ستوفر الدعم المالي لمختلف التعاونيات من أجل تعزيز الطلب وبالتالي المساهمة في استقرار الأسعار.