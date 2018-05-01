 توقيع اتفاقية تهدف إلى تمويل التعاونيات الزراعية لجمع محصول القمح ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

صادم.. منع أسر من دفن موتاهم بمقبرة الغفران بالبيضاء في رمضــان | مجتمع

صادم.. منع أسر من دفن موتاهم بمقبرة الغفران بالبيضاء في رمضــان

القبض على سائق شاحنة محملة بطن من الأكياس البلاستيكية بكازا | حوادث و حقوق

القبض على سائق شاحنة محملة بطن من الأكياس البلاستيكية بكازا

مجلس النواب يصادق على مشاريع قوانين يوافق بموجبها على اتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف والمصادقة على مرسوم بقانون يهم التبادل الآلي للمعلومات لأغراض جبائية | بوليتيك

مجلس النواب يصادق على مشاريع قوانين يوافق بموجبها على اتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف والمصادقة

هذا هو حال المغاربة مع حموضة الأعمال الرمضــانية | كاريكاتير شوف تيفي

هذا هو حال المغاربة مع حموضة الأعمال الرمضــانية

توقيع اتفاقية تهدف إلى تمويل التعاونيات الزراعية لجمع محصول القمح | بوليتيك

توقيع اتفاقية تهدف إلى تمويل التعاونيات الزراعية لجمع محصول القمح

رجال الحموشي يعتقلون 8 أشخاص بينهم تلاميذ تورطوا في قضية الغش في امتحان الباكالوريا بواسطة الواتساب | مجتمع

رجال الحموشي يعتقلون 8 أشخاص بينهم تلاميذ تورطوا في قضية الغش في امتحان الباكالوريا بواسطة

سلوك رائع..شوفو أشنو دار رئيس الوزراء الهولندي منين تخوات ليه قهوى فالأرض‎ | دولي

سلوك رائع..شوفو أشنو دار رئيس الوزراء الهولندي منين تخوات ليه قهوى فالأرض‎

المازوط رخيص بالعالم.. وحكومة العثماني هي السبب وراء ارتفاع أسعاره بالمغرب | بوليتيك

المازوط رخيص بالعالم.. وحكومة العثماني هي السبب وراء ارتفاع أسعاره بالمغرب

البَــاك يْــعصر تلاميذ الباكالوريا | كاريكاتير شوف تيفي

البَــاك ''يْــعصر'' تلاميذ الباكالوريا

البرامج الرمضانية... أوفقوا هذا ''التشرميل'' التلفزيوني..

توقيع اتفاقية تهدف إلى تمويل التعاونيات الزراعية لجمع محصول القمح

بتاريــخ : 5 يونيو 2018 / 18:06 توقيع اتفاقية تهدف إلى تمويل التعاونيات الزراعية لجمع محصول القمح | بوليتيك
توقيع اتفاقية تهدف إلى تمويل التعاونيات الزراعية لجمع محصول القمح
قام عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وطارق السجلماسي، الرئيس المدير العام للقرض الفلاحي، يومه الثلاثاء، بالعاصمة الرباط، توقيع الاتفاقية الخاصة بتمويل
"شوف تيفي"
 
قام عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وطارق السجلماسي، الرئيس المدير العام للقرض الفلاحي، يومه الثلاثاء، بالعاصمة الرباط، توقيع الاتفاقية الخاصة بتمويل التعاونيات الزراعية واتحادها من أجل تنفيذ عملية جمع محصول القمح الوطني لسنة 2017-2018.
 
وحسب بلاغ لوزارة الفلاحة والصيد البحري، توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه فإن هذه الاتفاقية، تهدف إلى تمكين التعاونيات من تمويل يساعدها على جمع محصول القمح خلال الموسم 2017-2018.
 
وأوضحت الوزارة أن التعاونيات تعمل بموجب الاتفاقية، في جمع القمح من المنتجين، والحصاد والتخزين والبيع للمصانع الصناعية أو أي مشتر آخر، مشيرة إلى أن الاتفاقية، تلعب دورا أساسيا وحاسما في دعم الأسعار، ودعم صغار المنتجين.
 
وأبرزت الوزارة أن المجموعة البنكية للقرض الفلاحي، ستوفر الدعم المالي لمختلف التعاونيات من أجل تعزيز الطلب وبالتالي المساهمة في استقرار الأسعار.
 
وذكرت الوزارة في ختام بلاغها أن محصول الحبوب بالمغرب خلال الموسم الفلاحي 2017-2018 ، يقدر بـ 98.2 مليون قنطار، من بينها أكثر من 48 مليون قنطار من القمح اللين الممتاز.
 
 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي عزيز أخنوش التعاونيات القرض الفلاحي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

مجلس النواب يصادق على مشاريع قوانين يوافق بموجبها على اتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف والمصادقة على مرسوم بقانون يهم التبادل الآلي للمعلومات لأغراض جبائية | بوليتيك

مجلس النواب يصادق على مشاريع قوانين يوافق بموجبها على اتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف والمصادقة على مرسوم بقانون يهم التبادل الآلي للمعلومات لأغراض جبائية

المازوط رخيص بالعالم.. وحكومة العثماني هي السبب وراء ارتفاع أسعاره بالمغرب | بوليتيك

المازوط رخيص بالعالم.. وحكومة العثماني هي السبب وراء ارتفاع أسعاره بالمغرب

عاجل..غياب خمسة من رفاق الزفزافي عن أشغال جلسة المحاكمة..واحد منهم اجتاز امتحان الباكلوريا | بوليتيك

عاجل..غياب خمسة من رفاق الزفزافي عن أشغال جلسة المحاكمة..واحد منهم اجتاز امتحان الباكلوريا

عاجل..حالة استنفار أمني بمراكش بعد تعرض مسؤول مهم بوزارة الداخلية للسرقة | بوليتيك

عاجل..حالة استنفار أمني بمراكش بعد تعرض مسؤول مهم بوزارة الداخلية للسرقة

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

سبيطارات بلادي..لا سكانير خدام لا موعد فالوقت | بوليميك‎
منذ 46 دقيقة

سبيطارات بلادي..لا سكانير خدام لا موعد فالوقت

كواليس خاصة..ليلة اعتراف حزب الاستقلال بالرواد المغاربة..با جدوب/الزاكي/ميكري/و أمال التمار | خارج البلاطو

كواليس خاصة..ليلة اعتراف حزب الاستقلال بالرواد المغاربة..با جدوب/الزاكي/ميكري/و أمال التمار

بالفيديو..بوسعيد يرفض الاعتذار للمغاربة في البرلمان وهاشنو وقع‎ | قنوات أخرى

بالفيديو..بوسعيد يرفض الاعتذار للمغاربة في البرلمان وهاشنو وقع‎

فطــور مع ولاد الشعب..علال القادوس يكشق أسرار مثيرة بعد غيابه.. وليت خدام غير فحمام مبقيتش كنتخلص حيث كولشي حاربني والشهرة مرضاتني و بقيت بلا زواج | فطور مع ولاد الشعب

فطــور مع ولاد الشعب..علال القادوس يكشق أسرار مثيرة بعد غيابه.. وليت خدام غير فحمام مبقيتش كنتخلص حيث كولشي حاربني والشهرة مرضاتني و بقيت بلا زواج

﻿

آخر المستجدات

صادم.. منع أسر من دفن موتاهم بمقبرة الغفران بالبيضاء في رمضــان | مجتمع
منذ 45 دقيقة

صادم.. منع أسر من دفن موتاهم بمقبرة الغفران بالبيضاء في رمضــان

القبض على سائق شاحنة محملة بطن من الأكياس البلاستيكية بكازا | حوادث و حقوق

القبض على سائق شاحنة محملة بطن من الأكياس البلاستيكية بكازا

مجلس النواب يصادق على مشاريع قوانين يوافق بموجبها على اتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف والمصادقة على مرسوم بقانون يهم التبادل الآلي للمعلومات لأغراض جبائية | بوليتيك

مجلس النواب يصادق على مشاريع قوانين يوافق بموجبها على اتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف والمصادقة

هذا هو حال المغاربة مع حموضة الأعمال الرمضــانية | كاريكاتير شوف تيفي

هذا هو حال المغاربة مع حموضة الأعمال الرمضــانية

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.