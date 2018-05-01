رجال الحموشي يعتقلون 8 أشخاص بينهم تلاميذ تورطوا في قضية الغش في امتحان الباكالوريا بواسطة ''الواتساب'' ﻿

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمفوضية الأمن بمدينة مريرت، اليوم الثلاثاء، من توقيف ثمانية أشخاص، من بينهم مرشحان كانا يجتازان امتحانات البكالوريا، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالغش في

''شوف تيفي''+''و م ع''

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمفوضية الأمن بمدينة مريرت، اليوم الثلاثاء، من توقيف ثمانية أشخاص، من بينهم مرشحان كانا يجتازان امتحانات البكالوريا، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالغش في الامتحانات والمشاركة.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الأمن الوطني كانت قد فتحت بحثا قضائيا في مواجهة مرشحين تم ضبطهما متلبسين بالغش في الامتحانات من طرف لجنة الحراسة، قبل أن تكشف الأبحاث والتحريات عن ارتباط أحدهما بمجموعة على تطبيق''الواتساب'' تنشط في تسهيل عمليات الغش وتوفير أجوبة الامتحانات بمقابل مادي.

وأضاف ذات المصدر أن إجراءات البحث القضائي مكنت من تحديد مكان تواجد المجموعة المشتبه فيها بأحد المنازل بحي الفرح بمدينة مريرت، حيث تم ضبط ستة أشخاص متلبسين بتلقي الأسئلة وتوفير الأجوبة الخاصة بها لفائدة المرشحين، كما تم حجز 11 هاتفا محمولا وثلاثة حواسيب، بالإضافة إلى مجموعة من المؤلفات والمناهج الدراسية التي كانت تستعمل في الغش.

وخلص البلاغ إلى أنه قد تم إخضاع المشتبه فيهم لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك بغرض الكشف عن جميع الأشخاص المتورطين في تسهيل ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.