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ســـكوب.. رونــار فــي ورطة قبل مونديال روسيا بعد إصــابة هذا النجم المغربي

بتاريــخ : 5 يونيو 2018 / 17:09 ســـكوب.. رونــار فــي ورطة قبل مونديال روسيا بعد إصــابة هذا النجم المغربي | سبور
ســـكوب.. رونــار فــي ورطة قبل مونديال روسيا بعد إصــابة هذا النجم المغربي
علمت ''شوف تيفي'' من مصادر مطلعة،أن اللاعب المغربي عزيز بوحدوز مهاجم المنتخب سيخضع لفحص طبي للكشف عن نوعية الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته في المعسكر التدريبي استعدادا لكأس العالم 2018.

" شوف سبور"

علمت "شوف تيفي" من مصادر مطلعة،أن اللاعب المغربي عزيز بوحدوز مهاجم المنتخب سيخضع لفحص طبي للكشف عن نوعية الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته في المعسكر التدريبي استعدادا لكأس العالم 2018.

ويعيش المنتخب المغربي لكرة القدم، على وقع الإصابات بعد خوض المباراة الودية الثانية أمام منتخب سلوفاكيا والتي انتهت لصالح الأسود بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، بحيث تعرض اللاعب نبيل ضرار لإصابة قوية من المتوقع أن يغيب عن المنافسات.

تجدر الإشارة إلى أن المدافع حمزة منديل هو الآخر يعاني من إصابة على مستوى الكاحل تعرض لها خلال المباراة الودية أمام سلوفاكيا وقدم مستويات جدية نالت إعجاب الجماهير واستحسان المدرب هيرفي رونار.

 

‫شوف تيفي

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شوف سبور المغرب بدر بانون حمزة منديل عزيز بوحدوز

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