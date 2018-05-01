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المازوط رخيص بالعالم.. وحكومة العثماني هي السبب وراء ارتفاع أسعاره بالمغرب

بتاريــخ : 5 يونيو 2018 / 17:05 المازوط رخيص بالعالم.. وحكومة العثماني هي السبب وراء ارتفاع أسعاره بالمغرب | بوليتيك
المازوط رخيص بالعالم.. وحكومة العثماني هي السبب وراء ارتفاع أسعاره بالمغرب
تسببت الضرائب المفروضة من حكومة سعد الدين العثماني، في الرفع من أسعار المحروقات خلال الأسبوع الجاري، حيث وصل لأكثر من 10 دراهم وهو ما أثار غضب واستياء المغاربة المتفاعلين بموقع التواصل الاجتماعي

"شوف تيفي"

تسببت الضرائب المفروضة من حكومة سعد الدين العثماني، في الرفع من أسعار المحروقات خلال الأسبوع الجاري، حيث وصل لأكثر من 10 دراهم وهو ما أثار غضب واستياء المغاربة المتفاعلين بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وحسب المعطيات المتداولة فإن ضريبة القيمة المضافة، وضرائب أخرى مفروضة من الحكومة على الشركات الخاصة بالمحروقات بالمغرب، كانت سببا في ارتفاع أسعار المازوط الذي تجاوز 10 دراهم فجأة ودون سابق إنذار.

وتشير الأرقام المتداولة أن سعر "الكازوال" بالمغرب، وصل لـ 0.90 أورو أي 10 دراهم، بينما استقر سعره بدول العالم، وحدد سعره مثلا بدولة مصر بـ 0.14 أورو، أما ليبيا فقد حدد في 0.08، وروسيا بـ 0.64 أورو، أما السعودية فقد حدد في 0.07.



‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي القيمة المضافة المازوط فيسبوك السعودية العثماني

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