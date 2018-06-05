مهن هامشية كنشوفوها غير فرمضان ﻿

قبيل بداية شهر رمضان الكريم تبدأ مهن لا تظهر سوى في هذا الشهر المبارك وتختفي.. لها استعداداتها القائمة على قدم وساق ولها وجوهها المعتادة، وتمتهنها أسر محدودة الدخل وهي مهن تكاد تنحصر

شوف تيفي'':المشعل - عبدالله الساورة

قبيل بداية شهر رمضان الكريم تبدأ مهن لا تظهر سوى في هذا الشهر المبارك وتختفي.. لها استعداداتها القائمة على قدم وساق ولها وجوهها المعتادة، وتمتهنها أسر محدودة الدخل وهي مهن تكاد تنحصر في شهر وتنقضي، لها عدد كبير من المستهلكين و تقدم خدمات كبيرة للمتبضعين.. مهن رمضان.. مهن لها علاقة بالاستهلاك اليومي وتوفير الجهد والوقت للزبناء في آخر دقيقة قبل الإفطار، ليجد المقتني كل شيء مهيئا وبأثمنة مناسبة مع وجوه يألفها طيلة الشهر.. هي حكايات وجوه تبحث عن عمل وعن لقمة عيش وعن مصروف يومي تقضي به حاجتها وتعمل لذلك بصبر وبأناة.. في الوجوه التي التقيناها ترتسم علامات الفرح في كل عملية شراء، على أن هذه المهن بسيطة في محتواها.. كبيرة في خدماتها. ما يلاحظ هو تلك الصفوف الطويلة وتلك القناعة الكبيرة..لا محالة هناك زبناء محتملون وهناك زرق من الله.. فالمكان يتسع للجميع.

قطار بائعات المخمار والبغرير والملوي لا ينطلق إلا في رمضان

تحفل مدينة مراكش كما باقي مدن المملكة بظاهرة الباعة المتجولين التي أضحت مألوفة وتضفي مزيدا من الصخب بأسواق المدينة بعارضات تجدن بكل ما بأيديهن.

على شكل صف طويل بالمدينة القديمة بمراكش وكما هو الأمر بالنسبة للمدن المغربية وفي الأسواق الشعبية داخل المدن، تجد نساء في شكل متراص يبعن فطائر رمضان بكل أنواعها، نساء تختلف أعمارهن من ربيع الشباب إلى نساء يتجاوزن عتبة الستين بحيوية كبرى وبسمة لا تفارق الوجوه في إعداد أشهى فطائر المطبخ المغربي، إنه المسمن، والخبز البلدي المنعوت بـ_المخمار_ و_البغرير_، و_الملوي_... مهن موسمية تظهر حصريا في رمضان ويكثر الإقبال عليها بشكل كبير وتوفر مدخولا للمشتغلين بها حتى الدقائق الأخيرة قبل الإفطار وبعد الافطار.

تبلغ حليمة 25 عاما وهي مطلقة وبالقرب منها ابنها الذي يبلغ خمس سنوات، اتخذت مكانا في أقصى الصف بطاولة صغيرة، تضع فيها فطائرها الصغيرة والمتوسطة.. تقول _لم يعد يفضل المغاربة ذاك الخبز الكبير الحجم.. فقط خبيزات صغيرة بدرهم تفي بالغرض.. وهي أشكال من الخبز لها رونقها وجمالها.. دون إسراف ودون تضييع وبأثمنة مناسبة وهي فكرة وجدت رواجا في رمضان وغير رمضان.._ تضيف _هذه الفكرة ساعدتني في تنظيم ما أرغب في القيام به.. كذلك هي فكرة اقتصادية وغير مكلفة لا في النقل و لا في عمليات البيع ولا في ثمن البيع للزبون.. هذا عمل أقوم به عن قناعة ويحفظ شرفي واحترامي أمام الآخرين على اعتبار أنه عمل وأنني أتواجد هنا في رمضان_.

ليست فقط حليمة من تقف في طابور البيع لعرض منتوجاتها من الفطائر بل تتخذ نساء أخريات وضعيات مختلفة.. الجالسات على الكراسي.. والمتحدثات.. والواقفات بهمة وعزم لكن المراد والغرض واحد هو بيع أكثر عدد من الفطائر والعودة إلى المنزل قبل دقائق من ساعة الإفطار .. زينب ذات 40 عاما تقول _نشوتي حينما أعود وأكون قد انتهيت قبل موعد الإفطار بساعات من بيع كل فطائري.. وأعد ما جنيته من بركة ورزق وأستعد ليوم موالي من العمل_.

مول العصير الجودة..

قبل كل شيء

أيوب تلميذ بالسنة الثانية بكالوريا رغم انشغالاته بأجواء الامتحان الوطني يضع بعض المثلجات وعصير الليمون بأثمنة مناسبة، في دردشة بسيطة قال إنه _تعود على بيع عصير الليمون بأثمنة مناسبة خصوصا في ساعات ما قبل الإفطار وهي توفر له مدخولا لا بأس به يستطيع من خلاله توفير الكثير من مستلزماته خلال هذا الشهر_. أيوب ليس البائع الوحيد هنا... خمسة شبان هنا يبتعد الواحد عن الأخر بمسافة قريبة وينظرون إلى بعضهم البعض، فلكل واحد منهم زبناؤه.. عبد الصمد شاب في العشرينات من العمر.. بائع لعصير الليمون.. أمازحه: _أليس فيه الكثير من الماء والقليل من الليمون_.. يضحك _لا.. فمن اشتراه لأول مرة يعود في المرة المقبلة.. أنا لا أمزج معه الماء أو أي مواد حافظة لأن مذاقه يتغير بسرعة.. والزبون يعرف عصير الليمون الطبيعي من عصير الليمون الممزوج بمواد أخرى_.. ويضيف _الثمن الذي أضعه مرتفع شيئا ما ومع ذلك لي زبنائي لأن هذه المهنة مهنة الثقة ويجربونك مرارا قبل أن يقتني الزبون منك_... لكن هنالك من صرح أن هذه المهن يطالها التزوير أيضا..

زمن هذه المهن لا ينتهي فقط قبيل ساعات الإفطار.. بعد صلاة التراويح وحتى الواحدة صباحا تبقى نساء لبيع الخبز بكل أشكاله وهناك من يعود مرة ثانية للحفاظ على مكانه وزبنائه، سعيدة ذات 28 عاما رفقة أختها ذات 17 عاما تصاحبها في الإعداد وعملية البيع تقول سعيدة _آتي بعد صلاة التراويح لنفس المكان.. فهناك من يقتني الخبر والمخمار والمسمن والبغرير.. بعد صلاة التراويح وهناك من يقتنيه في آخر لحظة.. الكل يعرفون أننا هنا وهو خبز بمواصفات جيدة_.. أقاطعها _ألا يدب فيكما العياء والإنهاك قبل الفطور وبعد صلاة التراويح والعمل في المنزل_.. تضحك سعيدة وتجيب _لقد تعودنا على هذا العمل وتعودنا على هذا المصروف.. علينا أن نشتغل مهما كانت الظروف.. نحن نقوم بعملية الإفطار بسرعة وإعداد ما يمكن إعداده حتى نحافظ على هذا المكان خلال هذا الشهر الكريم_.

أطفال ترتفع حناجرهم

“آ البيض مسلوق...”

في رمضان.. هناك من يعتبره شهرا للراحة وللصلاة والغفران وهناك من يعتبره شهرا للعبادة والعمل والبحث عن مصدر جديد لكسب القوت وفرصة ذهبية للعمل والتجارة لا يمكن أن تتكرر طيلة السنة.. خلال هذا الشهر تظهر نساء لا تعرفن معنى للراحة و الملل ولا الكسل تسعين بكل جهدهن في البحث عن سبل جديدة للعيش بطرق إبداعية تتفنن فيها في أعمال شريفة بعرق الجبين.

في مدخل شارع محمد الخامس وعلى طوله بمدينة قلعة السراغنة كمدينة متوسطة، وعلى مدخل _المارشي_ كما يسمى وعلى طوله، تصطف نساء من مختلف الأعمار يكافحن بلا ملل، وفي حديث إلى سيدة لا تظهر سوى في رمضان أمام فسح السلطات المحلية مجالا للبيع وعدم المضايقة لهذه الفئات بأن تعرضن منتوجاتهن تقول زينب _مهنتي هي بيع البغرير والمخمار من صنعي وأنا معروفة لدى الأغلبية يبحثون عني نظرا لما تجود به يداي وهو يوفر دخلا إضافيا لي.. أنا أشتغل في مكان آخر ولكن في كل عشية وقبل الإفطار أكون هنا باستمرار طيلة شهر رمضان_.

بين صخب النساء المتعالي يبدو أيمن طفلا هادئا لا يتجاوز عمره 13 عاما وهو يضع على طاولة صغيرة متحركة ..البغرير والمخمار.. وكل ما يبيعه لإعانة والدته.. يقول _والداتي هي التي تعد هذه الفطائر وأنا أقوم ببيعها فهي تشتغل في مكان آخر وأنا أشتغل في كل الأوقات المتاحة لي هنا أسعى لمساعدتها_. الملاحظ أنه ليس فقط أيوب من يضع طاولته الصغيرة بل هناك عدد من الأطفال اليافعين يزاولون ذات المهنة في آخر النهار بعد الخروج من المدرسة.. محمد 15 عاما يضع سطلا مملوءا بالبيض ويصيح بين الفينة والأخرى _آ البيض مسلوق..._ يقول: _بعد خروجي من المدرسة أتوجه إلى المنزل مسرعا لأحمل سطلي المملوء بالبيض بعدما أعددته والدتي في الصباح.. وبهذا أتمكن من بيع البيض المسلوق بثمن مناسب دون غش.. في غالب الأحيان لا يتبقى لدي شيء.. وهذا شهر مبارك.. أنظر للبيض الطازج_. يحلق عدد من الزبناء وأنا أحدثه وكأنهم يرغبون في معرفة صحة كلامه ونظراته التي توشي بكلامه الصادق.

وعن سؤال الأشخاص الذين التقيت بهم أكد كل واحد منهم أن _لكل يوم رزقه.. المهم هو العمل والمداومة والكثير من الصبر لكن يحمدون الله_. تقول زينب _نعمة من الله أن أشتغل في بيع الخبز.. بل هناك من يهاتفني لأترك الخبز الذي يشتهيه وبالتالي أوفر مصروفي اليومي.. وعلي أن أعمل.. فهو عمل يتطلب الحزم والاستيقاظ المبكر والاستعداد_.

هي مهن تؤثث شوارع مدن المملكة بطقوس خاصة وبجلبة مع معدي الشباكية وانهماكهم في إعداد الحلوى وبين الحديث مع الزبناء و بأثمنة تختلف حسب الجودة وحسب ما يبتغيه المواطن وحسب قدرته الشرائية.. في مدخل السمارين وعلى طول الممر الضيق بمراكش تصطف حوانيت الشباكية متراصة.. في حين هناك من لا يمهتن هذه المهنة سوى في رمضان.. سلوى في عمر الثلاثين لها خبرة كبيرة في اعداد الشباكية بطريقة جميلة تشتغل كل شهر رمضان عند بائع شباكية مشهور وتقول أنها في كل رمضان تشتغل لديه منذ أزيد من إحدى عشر عاما ولها خبرة كبيرة في إعدادها ويسعدها أن ترى ما تستطيع أن تعده يكون له إقبال كبير.

يمضي رمضان في أيامه الأولى ومع حلول الأيام الأخيرة من الشهر المبارك لا تتبق سوى ذكريات شوارع تؤرخ للصخب وللفرح وللضوضاء على أن مهنا كانت هنا ومرت مرور الكرام.