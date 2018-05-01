عاجل.. تأجيل اجتماع فروع فريق الرجاء البيضاوي ﻿

علمت '' شوف سبور'' من مصادر رجاوية، أن محمد أوزال، رئيس اللجنة المؤقتة لفريق الرجاء الرياضي، قرر تأجيل اجتماع مع رؤساء فروع النادي، إلى يوم لاحق والذي كان مقررا اليوم الثلاثاء بداية من الساعة 16.00

'' شوف سبور''

علمت '' شوف سبور'' من مصادر رجاوية، أن محمد أوزال، رئيس اللجنة المؤقتة لفريق الرجاء الرياضي، قرر تأجيل اجتماع مع رؤساء فروع النادي، إلى يوم لاحق والذي كان مقررا اليوم الثلاثاء بداية من الساعة 16.00 بمقر الفريق بالوازيس.

وعبرت ذات المصادر الرجاوية، عن استغرابها لقرار تأجيل الاجتماع خاصة وأن الوضع الحالي للقلعة الخضراء لا يسمح بذلك بحكم الأزمات التي يمر منها الفريق.

وكان من المبرمج تخصيص حيز مهم للحديث عن الوضع الحالي للفريق وعن الميزانية التي تتطلبها كافة الفروع ومساعدة الرياضات الأخرى على الخروج من أزمتها المالية التي تعاني منها في ظل قلة المداخيل.