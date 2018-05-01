راموس يصدم المصريين بخصوص إصابة محمد صلاح ﻿

قال سيرخيو راموس قائد فريق ريال مدريد لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، إن إصابة محمد صلاح لاعب ليفربول في نهائي رابطة أبطال أوروبا، تم تضخيمها بشكل كبير.

" شوف سبور"

قال سيرخيو راموس قائد فريق ريال مدريد لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، إن إصابة محمد صلاح لاعب ليفربول في نهائي رابطة أبطال أوروبا، تم تضخيمها بشكل كبير.

وأفاد راموس عن إصابة صلاح، أن الإعلام منح الأمر انتباها كبيرا معبرا عن رفضه في الحديث عن إصابة محمد صلاح قائلا :" لا أريد التحدث عن ذلك لأن الأمور تضخمت".

وأضاف عميد ريال مدريد " اللعبة كانت واضحة. صلاح الأول من جذب يدي ثم وقعت على الجانب الآخر والإصابة حدثت في يده الأخرى وبعدها قالوا بأنني ضربته على طريقة رياضة الجودو".

وتابع راموس "وبعد ذلك قال الحارس بأنني ضربته. ما ينقصني فقط هو أن يقول فيرمينو بأنني سببت له بردا بقطرة عرق مني".