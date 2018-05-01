عــاجل:اعتقال متورطين حصلو كيصورو و يْسربو امتحان الباكلوريا في اليوم الأول ﻿

نفت وزارة التربية الوطنية و التكوين المهني ، الأنباء التي أكدت تسريب موضوعي اللغة العربية والفيزياء للامتحان الوطني للبكالوريا صبيحة اليوم الثلاثاءـ مشيرة أنه تم ضبط المترشحين المتورطين في

شـــوف تيفي:

نفت وزارة التربية الوطنية و التكوين المهني ، الأنباء التي أكدت تسريب موضوعي اللغة العربية والفيزياء للامتحان الوطني للبكالوريا صبيحة اليوم الثلاثاءـ مشيرة أنه تم ضبط المترشحين المتورطين في عملية التصوير والنشر وتم تسليمهم إلى السلطات الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقهم وفق مقتضيات القانون الجديد لزجر الغش في الامتحانات المدرسية.

و قدمت الوزارة توضيحات عبر بيان توصلت به "شوف تيفي" لصد كل الإشاعات الزائفة التي تحاول التشويش على هذا الاستحقاق الوطني الهام مؤكدة أن الطابع السري عن مواضيع الامتحانات يرفع بمجرد فتح الأظرفة داخل قاعات الامتحان وتوزيع الاختبارات على المترشحات والمترشحين، وبالتالي لا يمكن الحديث عن وقوع تسريبات بعد انطلاق الامتحانات.

و ختمت الوزارة بلاغها بالتأكيد أن الأمر يتعلق كما سبق للوزارة أن أشارت إلى ذلك في بيان صحفي سابق، بالنشر المبكر للمواضيع بعد انطلاق حصة الامتحان ، وذلك عبر إقدام بعض المترشحين على التصوير الآني لمواضيع اللغة العربية وآدابها والفيزياء داخل قاعات إجراء الامتحان، مع تعمد وضعها مباشرة على شبكات التواصل الاجتماعي.