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بعد مغادرته يوفنتوس الإيطالي.. فيفا يصدم بوفون بهذا القرار بسبب ريال مدريد

بتاريــخ : 5 يونيو 2018 / 16:08 بعد مغادرته يوفنتوس الإيطالي.. فيفا يصدم بوفون بهذا القرار بسبب ريال مدريد | سبور
بعد مغادرته يوفنتوس الإيطالي.. فيفا يصدم بوفون بهذا القرار بسبب ريال مدريد
أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم « فيفا » اليوم الثلاثاء إيقاف حارس مرمى يوفنتوس الإيطالي جانلويجي بوفون ثلاث مباريات على خلفية طرده في المباراة ضد ريال مدريد الإسباني في الدور ربع النهائي

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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم « فيفا » اليوم الثلاثاء إيقاف حارس مرمى يوفنتوس الإيطالي جانلويجي بوفون ثلاث مباريات على خلفية طرده في المباراة ضد ريال مدريد الإسباني في الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

جدير بالذكر، أن بوفون كان قد تلقى بطاقة حمراء في إياب ربع النهائي ضد النادي الملكي، لاعتراضه بشدة على قرار حكم المباراة منح ريال ركلة جزاء في اللحظات القاتلة من المباراة، ولم يكتف بوفون بالإحتجاج على قرار الحكم خلال المباراة، بل استخدم عبارات حادة بحقه في تصريحات بعد المباراة، منها أنه ''سلة قمامة''.

تجدر الإشارة، إلى أن بوفون غادر يوفنتوس الإيطالي بعد قضائه 17 سنة في الدوري الإيطالي، حيث رجحت تقارير فرنسية أن الحارس الأسطوري بات قريبا من كشوفات باريس سان جيرمان.

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