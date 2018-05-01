أزمة الرجاء تتفاقم بقيادة محمد أوزال ﻿

يعيش فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، على إيقاع تفاقم الأزمات المادية والتسييرية قبل انطلاق الموسم الجديد من منافسات البطولة الاحترافية تحت قيادة رئيس اللجنة التسييرية للنادي محمد أوزال.

'' شوف سبور''

يعيش فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، على إيقاع تفاقم الأزمات المادية والتسييرية قبل انطلاق الموسم الجديد من منافسات البطولة الاحترافية تحت قيادة رئيس اللجنة التسييرية للنادي محمد أوزال.

ويواجه فريق الرجاء، خطر رحيل أبرز لاعبيه خلال فترة الانتقالات الصيفية، ويتعلق الأمر بكل من اللاعب عبد الإله الحافيظي بقيمة مالية تقدر بـ 400 مليون سنتيم إلى الدوري السعودي مع احتمال رحيل بدر بانون إلى الدروي القطري وليما مابيدي إلى الدفاع الحسني الجديدي.

وذكرت مصادر مطلعة، أن أوزال يتجه نحو بيع عقود أبرز لاعبيه قبل الدخول في مفاوضات رسمية مع لاعبيه من الدوري الاحترافي المغريي بسبب ضعف السيولة المادية، الشيء الذي قد يتسبب في ثغرات كبيرة على مستوى المراكز الحيوية للفريق.

وعلى مستوى الجانب التسييري، أكدت ذات المصادر، أن رئيس اللجنة التسييرية يسعى إلى تغيير تركيبة المكتب المسير للنادي قبل فتح باب الانخراط، كما أنه من المنتظر أن يسبق الجمع العام الاستثنائي قبل الإعلان عن تاريخ افتتاح باب الانخراط.