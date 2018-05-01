 أزمة الرجاء تتفاقم بقيادة محمد أوزال ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

رجال الحموشي يعتقلون 8 أشخاص بينهم تلاميذ تورطوا في قضية الغش في امتحان الباكالوريا بواسطة الواتساب | مجتمع

رجال الحموشي يعتقلون 8 أشخاص بينهم تلاميذ تورطوا في قضية الغش في امتحان الباكالوريا بواسطة

سلوك رائع..شوفو أشنو دار رئيس الوزراء الهولندي منين تخوات ليه قهوى فالأرض‎ | دولي

سلوك رائع..شوفو أشنو دار رئيس الوزراء الهولندي منين تخوات ليه قهوى فالأرض‎

المازوط رخيص بالعالم.. وحكومة العثماني هي السبب وراء ارتفاع أسعاره بالمغرب | بوليتيك

المازوط رخيص بالعالم.. وحكومة العثماني هي السبب وراء ارتفاع أسعاره بالمغرب

البَــاك يْــعصر تلاميذ الباكالوريا | كاريكاتير شوف تيفي

البَــاك ''يْــعصر'' تلاميذ الباكالوريا

عاجل..اعتقال تسعة أشخاص تورطوا في تسهيل عملية الغش في امتحانات الباكلوريا بالفقيه بنصالح | مجتمع

عاجل..اعتقال تسعة أشخاص تورطوا في تسهيل عملية الغش في امتحانات الباكلوريا بالفقيه بنصالح

مهن هامشية كنشوفوها غير فرمضان | مجتمع

مهن هامشية كنشوفوها غير فرمضان

عــاجل:اعتقال متورطين حصلو كيصورو و يْسربو امتحان الباكلوريا في اليوم الأول | حوادث و حقوق

عــاجل:اعتقال متورطين حصلو كيصورو و يْسربو امتحان الباكلوريا في اليوم الأول

بالفيديو..من اسبانيا لسويسرا..سعد عابد مشا عند المنتخب المغربي+ كواليس خاصة | بووز

بالفيديو..من اسبانيا لسويسرا..سعد عابد مشا عند المنتخب المغربي+ كواليس خاصة

ماريانو راخوي يتنحى عن منصبه كرئيس للحزب الشعبي | دولي

ماريانو راخوي يتنحى عن منصبه كرئيس للحزب الشعبي

الحموشي و''مول التريبورتور'' الدرس الأمني الراقي

أزمة الرجاء تتفاقم بقيادة محمد أوزال

بتاريــخ : 5 يونيو 2018 / 16:03 أزمة الرجاء تتفاقم بقيادة محمد أوزال | سبور
أزمة الرجاء تتفاقم بقيادة محمد أوزال
يعيش فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، على إيقاع تفاقم الأزمات المادية والتسييرية قبل انطلاق الموسم الجديد من منافسات البطولة الاحترافية تحت قيادة رئيس اللجنة التسييرية للنادي محمد أوزال.

'' شوف سبور''

يعيش فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، على إيقاع تفاقم الأزمات المادية والتسييرية قبل انطلاق الموسم الجديد من منافسات البطولة الاحترافية تحت قيادة رئيس اللجنة التسييرية للنادي محمد أوزال.

ويواجه فريق الرجاء، خطر رحيل أبرز لاعبيه خلال فترة الانتقالات الصيفية، ويتعلق الأمر بكل من اللاعب عبد الإله الحافيظي بقيمة مالية تقدر بـ 400 مليون سنتيم إلى الدوري السعودي مع احتمال رحيل بدر بانون إلى الدروي القطري وليما مابيدي إلى الدفاع الحسني الجديدي.

وذكرت مصادر مطلعة، أن أوزال يتجه نحو بيع عقود أبرز لاعبيه قبل الدخول في مفاوضات رسمية مع لاعبيه من الدوري الاحترافي المغريي بسبب ضعف السيولة المادية، الشيء الذي قد يتسبب في ثغرات كبيرة على مستوى المراكز الحيوية للفريق.

وعلى مستوى الجانب التسييري، أكدت ذات المصادر، أن رئيس اللجنة التسييرية يسعى إلى تغيير تركيبة المكتب المسير للنادي قبل فتح باب الانخراط، كما أنه من المنتظر أن يسبق الجمع العام الاستثنائي قبل الإعلان عن تاريخ افتتاح باب الانخراط.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف سبور المغرب محمد أوزال الرجاء

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

ســـكوب.. رونــار فــي ورطة قبل مونديال روسيا بعد إصــابة هذا النجم المغربي | سبور

ســـكوب.. رونــار فــي ورطة قبل مونديال روسيا بعد إصــابة هذا النجم المغربي

عاجل.. تأجيل اجتماع فروع فريق الرجاء البيضاوي | سبور

عاجل.. تأجيل اجتماع فروع فريق الرجاء البيضاوي

راموس يصدم المصريين بخصوص إصابة محمد صلاح | سبور

راموس يصدم المصريين بخصوص إصابة محمد صلاح

بعد مغادرته يوفنتوس الإيطالي.. فيفا يصدم بوفون بهذا القرار بسبب ريال مدريد | سبور

بعد مغادرته يوفنتوس الإيطالي.. فيفا يصدم بوفون بهذا القرار بسبب ريال مدريد

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

تلميذ مصـدوم بعد امتحان الباك..بغيت غير نقل باش نجيب 1 مخلانيش الأستاذ .. حضاونا 3 و بوليسي | خارج البلاطو
منذ 4 دقائق

تلميذ مصـدوم بعد امتحان الباك..بغيت غير نقل باش نجيب 1 مخلانيش الأستاذ .. حضاونا 3 و بوليسي

تلاميذ الباك يعترفون..الامتحان داز بلا كاميرات بلا غش | خارج البلاطو

تلاميذ الباك يعترفون..الامتحان داز بلا كاميرات بلا غش

حصري من فاس هاكفاش كايتفتحو أظرفة إمتحانات البكالوريا | خارج البلاطو

حصري من فاس هاكفاش كايتفتحو أظرفة إمتحانات البكالوريا

لقطــة اليوم من امتحانات الباكالوريا..انهيار أم بالبكاء أمام الثانوية وهاشنو واقع بسباب بناتها التوأم | بــووز

لقطــة اليوم من امتحانات الباكالوريا..انهيار أم بالبكاء أمام الثانوية وهاشنو واقع بسباب بناتها التوأم

﻿

آخر المستجدات

رجال الحموشي يعتقلون 8 أشخاص بينهم تلاميذ تورطوا في قضية الغش في امتحان الباكالوريا بواسطة الواتساب | مجتمع
منذ 14 دقيقة

رجال الحموشي يعتقلون 8 أشخاص بينهم تلاميذ تورطوا في قضية الغش في امتحان الباكالوريا بواسطة

سلوك رائع..شوفو أشنو دار رئيس الوزراء الهولندي منين تخوات ليه قهوى فالأرض‎ | دولي

سلوك رائع..شوفو أشنو دار رئيس الوزراء الهولندي منين تخوات ليه قهوى فالأرض‎

المازوط رخيص بالعالم.. وحكومة العثماني هي السبب وراء ارتفاع أسعاره بالمغرب | بوليتيك

المازوط رخيص بالعالم.. وحكومة العثماني هي السبب وراء ارتفاع أسعاره بالمغرب

البَــاك يْــعصر تلاميذ الباكالوريا | كاريكاتير شوف تيفي

البَــاك ''يْــعصر'' تلاميذ الباكالوريا

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.