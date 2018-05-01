عاجل..غياب خمسة من رفاق الزفزافي عن أشغال جلسة المحاكمة..واحد منهم اجتاز امتحان الباكلوريا ﻿

كشف حكيم الوردي ممثل النيابة العامة، قبل قليل من يومه الثلاثاء 5 يونيو، خلال أشغال جلسة المحاكمة التي تجرى أطوارها باستئنافية البيضاء، عن تخلف 5 معتقلين عن حضور الجلسة، من بينهم المعتقل ''محمد

"شوف تيفي"

كشف حكيم الوردي ممثل النيابة العامة، قبل قليل من يومه الثلاثاء 5 يونيو، خلال أشغال جلسة المحاكمة التي تجرى أطوارها باستئنافية البيضاء، عن تخلف 5 معتقلين عن حضور الجلسة، من بينهم المعتقل "محمد النعيمي" بسبب اجتيازه لامتحان الباكلوريا.

وأوضح موفد "شوف تيفي" إلى المحكمة المذكورة، أن ممثل النيابة العامة، أكد للقاضي علي الطرشي، عدم حضور محمد النعيمي نظرا لالتزامه بامتحانات الباكلوريا، وكشف عن تسلمه لوثيقة من مدير سجن عكاشة بخصوص الأسباب الكامنة وراء تخلف كل من "نوري أشهبار، وسمير إغيد، وبدر بولحجل، وعبد الخير اليسناري" عن حضور أشغال الجلسة.



وأشار الموفد إلى أن عدم حضور المعتقلين، كان نتيجة شعورهم بالتعب، نظرا لطول ساعات المحاكمة والتي تتجاوز مدتها أحيانا التسع ساعات، مبرزا أن حكيم الوردي ممثل النيابة العامة، أكد كذلك توصله برسالتين، طالب من خلالها المعتقل "أحمد هزاط" بعرضه على الطبيب، في حين طالب المعتقل "محمد المجاوي" بإجراء فحص بالأشعة داخل سجن عكاشة.