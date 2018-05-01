عاجل..حالة استنفار أمني بمراكش بعد تعرض مسؤول مهم بوزارة الداخلية للسرقة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع، أن مدينة مراكش، تعرف في هذه اللحظات من يومه الثلاثاء 5 يونيو، انتشارا أمنيا مكثفا، وذلك عقب قيام لص بسرقة هاتف محمول خاص بمسؤول مهم بوزارة الداخلية.

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع، أن مدينة مراكش، تعرف في هذه اللحظات من يومه الثلاثاء 5 يونيو، انتشارا أمنيا مكثفا، وذلك عقب قيام لص بسرقة هاتف محمول خاص بمسؤول مهم بوزارة الداخلية.

وأوضح المصدر ذاته أن ''م.ف'' المسؤول بوزارة الداخلية، وخلال استخدامه لهاتفه النقال، تفاجأ بلص يقوم بخطف هذا الهاتف، قبل أن يفر إلى وجهة غير معلومة.

وأكد ذات المصدر أن المصالح الأمنية، تقوم في هذه اللحظات بإيقاف الدراجات النارية من أجل تفتيش أصحابها، وذلك في إطار البحث الذي تم فتحه للكشف عن هوية المتورط في عملية السرقة.