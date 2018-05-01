 محمد دعيدعة: الصناديق الاجتماعية بروباغاندا انتخابية ولهذه الأسباب فشلت ﻿
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محمد دعيدعة: الصناديق الاجتماعية بروباغاندا انتخابية ولهذه الأسباب فشلت

بتاريــخ : 5 يونيو 2018 / 15:14 محمد دعيدعة: الصناديق الاجتماعية بروباغاندا انتخابية ولهذه الأسباب فشلت | بوليتيك
محمد دعيدعة: الصناديق الاجتماعية بروباغاندا انتخابية ولهذه الأسباب فشلت
قال البرلماني والمحاسب السابق بمجلس المستشارين محمد دعيدعة لـ''شوف تيفي'' إنه لا يمكن أن يتجه صندوق التماسك الاجتماعي إلى الإفلاس، وهذه الصناديق تعرف موارد مالية مهمة، وهناك قدرة على عدم استهلاكها

شوف تيفي

قال البرلماني والمحاسب السابق بمجلس المستشارين محمد دعيدعة لـ''شوف تيفي'' إنه لا يمكن أن يتجه صندوق التماسك الاجتماعي إلى الإفلاس، وهذه الصناديق تعرف موارد مالية مهمة، وهناك قدرة على عدم استهلاكها وتوجيهها في اتجاه معين، وبالتالي يطرح مشكل الحكامة.

وأضاف دعيدعة أن صندوق التماسك الاجتماعي يعرف بيروقراطية وتعقيدا للمساطر الإدارية، الشيء الذي يجعل المعنيين بالأمر لا يستفيدون، وبالتالي يطرح مشكل الحكامة في تدبير هذه الصناديق، أما من ناحية الموارد فبالعكس تعرف مواردا مهمة ونسبة استهلاكها لم تتجاوز بين 20 و30 في المائة.

وأشار دعيدعة أن هذه بروباغاندا على المستوى الاجتماعي، فالفكرة كانت في الأصل فكرة نبيلة ولكن طريقة تدبيرها وتسييرها ومشكل الحكامة وتعقيدات المساطر هي التي تجعل هذه الصناديق تزوغ عن أهدافها، لكن في إبانها كانت بروباغاندا انتخابية حقيقية.

وأضاف دعيدعة أن فشل برنامج ''راميد'' مرتبط هو الآخر بضعف مراكز الاستقبال الاستشفائية، وهو ما يجعله لا يعطي النتائج المتوخاة منه، فعندما يطلب مريض موعد ويحصل عليه بعد شهور يصبح البرنامج لا معنى له، وبالتالي يبدأ في تسجيل الفشل، علما أن الفئات الهشة لا تذهب للطبيب إلا بعد فوات الأوان، وهنا يطرح مشكل بنية الاستقبال، ودائما نعود لمشكل الحكامة، فكيف يتم توسيع نسبة المستفيدين دون العمل على توسيع المرافق الاستشفائية، وتوفير التجهيزات اللازمة والموارد البشرية بشكل عام، والمراكز الجامعية، مضيفا أن الفريق الفيدرالي آنذاك عندما طرح مشكل صندوق المقاصة وتوفير 18 مليار التي كانت تذهب في اتجاه دعم المحروقات، أنه على الأقل جزء منها يجب أن يخصص لبناء المراكز الاستشفائية على الأقل مركز في كل جهة، لتحسين العرض الصحي، وللأسف هذا لم تقم به الحكومة، الشيء الذي يعطي الاكتظاظ، وتأخير المواعيد التي تصل إلى سنة، ما جعل هذه البرامج لا تسجل أهدافها.

‫شوف تيفي

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دعيدعة صناديق راميد التماسك الاجتماعي المقاصة

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