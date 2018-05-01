الشوهة بمراكش..عرض أزياء للملابس الداخلية نهار رمضان و هاشنو وقع منين تدخلو البوليس ﻿

حادث غريب جرت أطواره بمدينة مراكش ، بعدما اجتمعت 7عارضات أزياء تحملن الجنسية البريطانية وتم تنظيم عرض أزياء داخل قاعة متنقلة خاص بالملابس الداخلية بمنطقة النخيل.

"شوف تيفي"

حادث غريب جرت أطواره بمدينة مراكش ، بعدما اجتمعت 7عارضات أزياء تحملن الجنسية البريطانية وتم تنظيم عرض أزياء داخل قاعة متنقلة خاص بالملابس الداخلية بمنطقة النخيل.

و فور إشعارها و حسب ما توصلت له "شوف تيفي" تمكنت المصالح الأمنية بمدينة مراكش، أمس الإثنين، من إيقاف سبع عارضات أزياء بمننطقة النخيل السياحية،تحملن جنسية إحدى الدول البريطانية، وهن متلبسات بالتقاط صور خلال ارتدائهن لملابس داخلية .

وحسب مصادر محلية فإن الأمر يتعلق ببريطانيات، التقطن صورا خلال جلسة تصوير بالمنطقة المذكورة وسط الشارع العام نهار رمضان، ليتم إبلاغ المصالح الأمنية التي حلت بعين المكان، وقامت بإيقافهن



وأكدت المصادر ذاتها أن الموقوفات تم نقلهن إلى ولاية أمن مراكش للتحقيق معهن بإشراف من النيابة العامة.