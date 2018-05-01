 انتشار فيديوهات جنسية صادمة لتلميذة رفقة شاب بتزنيت يستنفر المصالح الأمنية ويفجر فضيحة من العيار الثقيل...والقضية فيها افتضاض بكارة ﻿
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انتشار فيديوهات جنسية صادمة لتلميذة رفقة شاب بتزنيت يستنفر المصالح الأمنية ويفجر فضيحة من العيار الثقيل...والقضية فيها افتضاض بكارة

بتاريــخ : 5 يونيو 2018 / 15:08 انتشار فيديوهات جنسية صادمة لتلميذة رفقة شاب بتزنيت يستنفر المصالح الأمنية ويفجر فضيحة من العيار الثقيل...والقضية فيها افتضاض بكارة | مجتمع
انتشار فيديوهات جنسية صادمة لتلميذة رفقة شاب بتزنيت يستنفر المصالح الأمنية ويفجر فضيحة من العيار الثقيل...والقضية فيها افتضاض بكارة
تفجرت فضيحة جنسية من العيار الثقيل بمدينة تيزنيت يوم أمس، وذلك بعد انتشار فيديوهات فاضحة توثق لممارسة جنسية تجمع بين تلميذة قاصرة وشاب عشريني، وانتشرت على نطاق واسع عبر تطبيق ''الواتساب'' بين شباب

شوف تيفي:تيزنيت

تفجرت فضيحة جنسية من العيار الثقيل بمدينة تيزنيت يوم أمس، وذلك بعد انتشار فيديوهات فاضحة توثق لممارسة جنسية تجمع بين تلميذة قاصرة وشاب عشريني، وانتشرت على نطاق واسع عبر تطبيق ''الواتساب'' بين شباب المدينة.

وأكدت مصادر ''شوف تيفي''، أن مقاطع الفيديو الإباحية تعود لتلميذة تبلغ من العمر 16 سنة، وتدرس بإحدى الثانويات الإعدادية بالمدينة، وتظهر من خلالها وهي عارية كليا من ملابسها، وتقوم بممارسة الجنس رفقة عشيقها.

وأضافت ذات المصادر، أن ظهور هذه الأشرطة الإباحية خلف استنفارا أمنيا و موجة من الصدمة والحيرة في صفوف ساكنة المدينة، ولقي استنكارا من لدن فعاليات هيئة التدريس بتيزنيت، التي عبرت عن شجبها الشديد لمثل هذه السلوكات الانحرافية، التي تضرب في عمق التعليم المغربي وتسوق لصورة قاتمة عنه.

وعلاقة بذات الموضوع كشفت مصادر ''شوف تيفي''، أن تسريب هذه الفضيحة الجنسية جعل المصالح الأمنية تتجاوب بشكل سريع معها ودخلت على خط القضية، حيث تمكنت في ظرف وجيز من توقيف بطل هذه الأشرطة، وأحيل على أنظار الحراسة النظرية لتعميق البحث معه حول حيثيات وملابسات تصويره لهذه المشاهد الجنسية رفقة التلميذة، ونوعية العلاقة التي تربط بينهما.

وبينت التحقيقات الأولية التي أجريت مع العشيق، أنه على علاقة غرامية بالتلميذة منذ نحو 4 سنوات، وتطورت علاقتهما إلى أن وصلت للفراش، حيث كانا يذهبان بين الفينة والأخرى لأحد المنازل ويستمتعان بلحظات حميمية يؤثتها الجنس.

ومن جهة أخرى أسفر توقيف الشاب العشريني وعرض التلميذة على الطبيب عن مفاجأة من العيار الثقيل إذ كشفت الفحوصات التي أجريت لها عن افتضاض بكارتها جراء الممارسات الجنسية مع عشيقها.

هذا ومن المنتظر أن يتم تقديم الموقوف أمام الوكيل العام للملك باستئنافية أكادير فور انتهاء التحقيق معه.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب تيزنيت فضيحة جنسية انتشار فيديوهات إباحية تلميذة شاب استنفار توقيف

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