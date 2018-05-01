عاجل..اعتقال مترشح ''نقال'' بغا يسلخ أستاذة خلال امتحان الباكالوريا بتنغير ﻿

أعلنت المديرية الإقليمية للتعليم بتنغير، قبل قليل من يومه الثلاثاء 5 يونيو، عن ضبط 08 حالات غش خلال الفترة الصباحية من اليوم الأول من الامتحان الوطني للباكالوريا (دورة يونيو 2018).

''شوف تيفي''

أعلنت المديرية الإقليمية للتعليم بتنغير، قبل قليل من يومه الثلاثاء 5 يونيو، عن ضبط 08 حالات غش خلال الفترة الصباحية من اليوم الأول من الامتحان الوطني للباكالوريا (دورة يونيو 2018).

وأكدت المديرية عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي ''فيسبوك''، اعتقال مترشح من الأحرار (شعبة الآداب والعلوم الإنسانية ) بمركز زايد احماد ، بسبب إثارته للفوضى بداخل قاعة الإجراء والتشويش على السير العادي للامتحانات، وتهديده بالاعتداء الجسدي على أستاذة مكلفة بالمراقبة، بعد ضبطه في حالة غش باستعمال وثائق ومطبوعات غير مسموح بها تهم مادة اللغة العربية.

وأوضحت المديرية على أن التلميذ المعتقل، سيتم تقديمه أمام العدالة يوم غد الأربعاء 6 يونيو.