عاجل.. الزمالك يفوز بعقد اللاعب أحداد ﻿

حصل فريق الزمالك المصري لكرة القدم على توقيع حميد أحداد، لاعب فريق نادي الدفاع الحسني الجديدي من أجل انتقاله إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

'' شوف سبور''

حصل فريق الزمالك المصري لكرة القدم على توقيع حميد أحداد، لاعب فريق نادي الدفاع الحسني الجديدي من أجل انتقاله إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكر تقرير إعلامي مصري، أن نادي الزمالك يسعى إلى تعزيز خطوطه الهجومية، وتفادي ضعف الإنتاج التهديفي الذي عانى منه طوال الموسم الماضي، بعد ابتعاد مهاجم الفريق باسم مرسى عن مستواه وذلك بجلب اللاعب المغربي أحداد وخلق تنافسية بين اللاعبين.

وكان الأهلي والزمالك، دخلا في صراع على ضم اللاعب مؤخرا، ولكن نجح مسئولو الزمالك في إقناع اللاعب بالانضمام إليه، انتظارا لموافقة ناديه.