عاجل..انطلاق أشغال محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه والبداية بالاستماع لأحد الشهود حول واقعة ''ولاد أمغار'' ﻿

أعطى القاضي علي الطرشي، المكلف بالبث في ملف المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة، قبل قليل من يومه الثلاثاء 4 يونيو 2018 ، انطلاق أشغال محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه المتابعين بتهم خطيرة، وكانت البداية

"شوف تيفي"

أعطى القاضي علي الطرشي، المكلف بالبث في ملف المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة، قبل قليل من يومه الثلاثاء 4 يونيو 2018 ، انطلاق أشغال محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه المتابعين بتهم خطيرة، وكانت البداية بمواصلة الاستماع للشهود.

وأكد موفد "شوف تيفي" إلى محكمة الاستنئاف بالبيضاء، أن القاضي علي الطرشي، يستمع في هذه اللحظات لأحد الشهود، بخصوص واقعة "ولاد أمغار" التي تعرض خلالها مواطنون يحملون الأعلام الوطنية للاعتداء على يد بعض المحتجين.

وأشار الموفد إلى أن أشغال الجلسة التي تجرى أطوراها بالقاعة رقم 7، تعرف حضور عائلات المعتقلين، بالإضافة إلى حضور وسائل الإعلام، وعدد كبير من المحامين.



