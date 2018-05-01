 في اليوم الأول من امتحانات الباكالوريا ..وفاة أستاذ في حادثة سير مميتة بكلميم ونقل 8 أشخاص للمستشفى بينهم أستاذان حالتهما جد حرجة ﻿
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في اليوم الأول من امتحانات الباكالوريا ..وفاة أستاذ في حادثة سير مميتة بكلميم ونقل 8 أشخاص للمستشفى بينهم أستاذان حالتهما جد حرجة | حوادث و حقوق

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في اليوم الأول من امتحانات الباكالوريا ..وفاة أستاذ في حادثة سير مميتة بكلميم ونقل 8 أشخاص للمستشفى بينهم أستاذان حالتهما جد حرجة

بتاريــخ : 5 يونيو 2018 / 14:57 في اليوم الأول من امتحانات الباكالوريا ..وفاة أستاذ في حادثة سير مميتة بكلميم ونقل 8 أشخاص للمستشفى بينهم أستاذان حالتهما جد حرجة | حوادث و حقوق
في اليوم الأول من امتحانات الباكالوريا ..وفاة أستاذ في حادثة سير مميتة بكلميم ونقل 8 أشخاص للمستشفى بينهم أستاذان حالتهما جد حرجة
وقعت حادثة سير جد خطيرة صباح اليوم قبيل امتحانات الباكالوريا وذلك بالطريق الرابطة بين مدينة كلميم ومنطقة ''أسرير'' إثر اصطدام قوي بين سيارة خفيفة تقل ثلاثة أساتذة متجهين لمؤسستهم التعليمية وسيارة

شوف تيفي:أحمد الهلالي

وقعت حادثة سير جد خطيرة صباح اليوم قبيل امتحانات الباكالوريا وذلك بالطريق الرابطة بين مدينة كلميم ومنطقة "أسرير" إثر اصطدام قوي بين سيارة خفيفة تقل ثلاثة أساتذة متجهين لمؤسستهم التعليمية وسيارة أجرة من الحجم الكبير بها 6 ركاب

وحسب مصادر "شوف تيفي"، فالحادث ناجم عن ظهور جمل بشكل مفاجئ وسط الطريق، ما حذا بسائق سيارة الأجرة لمحاولة تفادي دهسه لينعرج بشكل جنوني، ويتصادف مع مرور سيارة خفيفة قادمة في الاتجاه المعاكس ويصطدم بها في مشهد وصف بالمروع.

وأضافت ذات المصادر، أن الحادث خلف إصابة 9 أشخاص بينهم 3 أساتذة كانوا داخل السيارة الخفيفة ومتجهين لأداء واجبهم المهني بإحدى المؤسسات التعليمية بأسرير، إضافة إلى 6 أشخاص آخرين من ركاب سيارة الأجرة .

هذا وفور علمها بالحادث هرعت مختلف مصالح الدرك الملكي والسلطات المحلية والوقاية المدنية لعين المكان وقامت بنقل الضحايا صوب المستشفى العسكري بكلميم لتلقي العلاجات الضرورية، غير أن أحد الأساتذة فارق الحياة وهو في طريقه للمستشفى، فيما أدخل زمليه لغرفة الإنعاش في حالة جد حرجة.

ومن جانبها فتحت مصالح الدرك الملكي تحقيقا دقيقا لمعرفة حيثيات وملابسات الحادث.

 

‫شوف تيفي

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