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سابقة.. فنانون مغاربة يجمعون التبرعات من أجل العلاج عن طريق الاستئناس بالحيوانات الأليفة

بتاريــخ : 5 يونيو 2018 / 14:49 سابقة.. فنانون مغاربة يجمعون التبرعات من أجل العلاج عن طريق الاستئناس بالحيوانات الأليفة | مجتمع
سابقة.. فنانون مغاربة يجمعون التبرعات من أجل العلاج عن طريق الاستئناس بالحيوانات الأليفة
في سابقة، انضم فنانون مغاربة لمشروع «العلاج بالحیوانات الألفیة»، الذي یعد الأول من نوعه على الصعید الوطني والعربي لفائدة الأطفال مرضى السرطان والأطفال المرضى المقیمین بالمستشفى.

شــــوف تيفي:

في سابقة، انضم فنانون مغاربة لمشروع «العلاج بالحیوانات الألفیة»، الذي یعد الأول من نوعه على الصعید الوطني والعربي لفائدة الأطفال مرضى السرطان والأطفال المرضى المقیمین بالمستشفى.

وبهذا الخصوص سینظم المعهد العالي لمهن السمعي البصري والسینما وجمعیة أصدقاء مستشفى الأطفال السویسي بالرباط، حفلا رمضانیا خیریا بغایة جمع التبرعات، وذلك في إطار التحضیر لمشروع «العلاج عن طریق الاستئناس بالحیوانات الأليفة».
وستمكن هذه التبرعات التي ساهم فيها فنانون بينهم عائشة الدكالي ورشیدة طلال وعبد العالي أنور...، من تجهیز أرض مساحتها مائة متر مربع بقلب المستشفى بطرق بیداغوجیة وعلمیة حدیثة وحیوانات ألیفة ستمكن الأطفال المرضى من التداوي بطریقة جدیدة ومساعدتهم على نسیان آلامهم ومواجهتها..

وكشف أحد القائمين على هذا المشروع لـ المشعل أن الفضاء سیعرف مجموعة من الورشات المنظمة بصفة دوریة لفائدة الأطفال المرضى وذویهم، ما سيمكن من إدخال استراتيجيات جديدة على هذا المشروع غير المسبوق في المغرب، بعد نجاح بعض التجارب على مستوى الخارج، ويحتاج فقط إلى الدعم لتطوير المشروع بشكل إيجابي ومنتظم.

یذكر أن العلاج باستخدام الحیوانات الألیفة هو علاج یقوم على وضع حیوان ألیف بالقرب من إنسان یعاني من اضطرابات عقلیة أو بدنیة أو اجتماعیة، للحد من التوتر أو من آثار بعض العلاجات الطبیة أو بعض المشاكل التي تلي بعض العملیات الجراحیة.

ومن المنتظر أن تنظم السهرة بدعم من وزارة الثقافة والاتصال بقاعة علال الفاسي بالرباط، وستعرف مشاركة عدد من الفنانين الموسيقيين المغاربة، فيما سيتم الكشف عن تفاصيل أخرى بخصوص ذلك في القادم من الأيام.

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