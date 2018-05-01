عبدالخالق التوهامي: إفلاس صندوق التماسك الاجتماعي يعني توقيف إحدى الاستراتيجيات الحكومية الكبرى عن العمل ﻿

قال الخبير الاقتصادي عبد الخالق التوهامي في تصريح خاص لـ''شوف تيفي'' أن إدريس جطو كان قد أعلن من قبل عن أن صندوق التماسك الاجتماعي يعرف مشكل حكامة ويفتقد لتصور كيفية توفير المداخيل من نفقات

شوف تيفي

قال الخبير الاقتصادي عبد الخالق التوهامي في تصريح خاص لـ''شوف تيفي'' أن إدريس جطو كان قد أعلن من قبل عن أن صندوق التماسك الاجتماعي يعرف مشكل حكامة ويفتقد لتصور كيفية توفير المداخيل من نفقات الصناديق، وهذا الإشكال ظل مطروحا منذ ذلك الحين، أما ما قاله بوسعيد فهو في الحقيقة ليس بجديد وإنما أكد ما قاله جطو من قبل، وهو يتحمل مسؤولية ذلك، لأن وزارة المالية هي من تسير ذلك الصندوق، فناقوس الخطر تم دقه من المجلس الأعلى للحسابات، والذي وصل إلى خلاصات بعد فحص الصندوق ليتم الكشف على أن ذلك الصندوق تجهل مداخيله وإسقاطات نفقاته، وعد ضبط الأمور في الأفق ماذا سيكون مستقبلا.

وأضاف التوهامي أنه كان على وزارة المالية أن تكتشف ذلك قبل أن يخرج المجلس الأعلى للحسابات بتلك الخلاصة، وهذا هو المنطق، لأن بوسعيد مسؤول عن الصندوق ولم يسبق له أن قال عليه شيئا بهذا الخصوص، حتى اكتشف ذلك قضاة جطو، فكان من الأجدر أن يقر بوسعيد بذلك منذ مدة وليس الآن.

وأشار التوهامي أن هذا الصندوق يمول أحد أكبر الصناديق الاجتماعية التي هي نظام ''راميد''، وبالتالي فإفلاسه يعني أن إحدى الاستراتيجيات الحكومية الكبرى ستتوقف عن العمل، والعواقب بدأت ببداية إفلاس الصندوق، يعني أن كل الاستراتيجيات التي كان يمولها ستفلس، فحكامة ذلك الصندوق وكيفية تسييره يخلق إشكالا كبيرا جدا، بالإضافة إلى أن عددا من الإكراهات تتبعه.

وأكد التوهامي أن الحل يكمن في السهر على تمويل هذا الصندوق بطريقة أو بأخرى، وأن يكون مصدر تمويله معروف ومضبوط، وأن يكون له آفاق تمويل لخمس سنوات قادمة على الأقل، وأن تكون إسقاطات نفقاته معروفة لخمس سنوات قادمة، حتى إذا كانت هناك حادثة ستقع سنكون على علم بها اليوم ويتم تفاديها.