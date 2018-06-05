عاجل وبالصور..تواجد أمني مكثف بالقرب من القصر الملكي بالبيضاء ﻿

قامت المصالح الأمنية، قبل قليل من يومه الثلاثاء 5 يونيو، بإبعاد العشرات من الأشخاص القاطنين بدوار المجاطية، حاولوا تنظيم وقفة بشارع محمد السادس بالقرب من القصر الملكي.

"شوف تيفي"

قامت المصالح الأمنية، قبل قليل من يومه الثلاثاء 5 يونيو، بإبعاد العشرات من الأشخاص القاطنين بدوار المجاطية، حاولوا تنظيم وقفة بشارع محمد السادس بالقرب من القصر الملكي.

وأوضح مصدر مطلع لـ "شوف تيفي" أن ساكنة الدوار المذكور المتواجد بمنطقة مديونة، حلوا بالشارع المذكور بواسطة حافلات النقل العمومي والسيارات، وحاولوا تنظيم وقفة للمطالبة بعدم تنقيلهم من الدوار إلى مكان آخر.

وأكد المصدر ذاته أن المصالح الأمنية، تمكنت من السيطرة على الوضع، ومنعت تنظيم هذه الوقفة بالشارع المذكور، مشيرا إلى أن ساكنة الدوار، وبعد التدخل الأمني غادروا المكان.