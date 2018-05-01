شوفو شحال لقاو عند شخصين بميناء طنجة المتوسط ﻿

تمكنت عناصر الجمارك العاملة بالنقطة الحدودية بميناء طنجة المتوسط، من ضبط 103 آلاف و 500 أورو كانت بحوزة مسافرين ينويان إدخالها إلى التراب الوطني بدون المرور عبر الإجراءات الإدارية المعمول بها، يوم

شوف تيفي و.م.ع

تمكنت عناصر الجمارك العاملة بالنقطة الحدودية بميناء طنجة المتوسط، من ضبط 103 آلاف و 500 أورو كانت بحوزة مسافرين ينويان إدخالها إلى التراب الوطني بدون المرور عبر الإجراءات الإدارية المعمول بها، يوم أمس الإثنين.

ووفق ما كشفت عنه وكالة المغرب العربي للأنباء، فإن عناصر الجمارك وخلال عملية تفتيش المسافرين بميناء طنجة المتوسط للركاب عثرت، في عملية أولى، على 66 ألف أورو مخفية في حقيبة أمتعة أحد المغاربة المقيمين بالخارج، والذي حل بالميناء على متن حافلة للنقل الدولي.

وأضاف المصدر ذاته، أن عناصر الجمارك المكلفة بمراقبة السيارات، تمكنت هي الأخرى من العثور في عملية ثانية على 37 ألفا و 500 أورو مدسوسة في سيارة أحد المسافرين الذي كان في طريقه لدخول التراب الوطني.

وأكد المصدر ذاته أن مصالح الجمارك اتخذت في حق المعنيين بالأمر الإجراءات المعمول بها في حالة محاولة إدخال أموال بالعملة الصعبة إلى التراب الوطني دون الخضوع للإجراءات القانونية الجاري بها العمل ودون التوفر على تصريح مسبق من المؤسسات المالية الوطنية المختصة.