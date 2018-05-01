طارق رمضان أمام قضاة التحقيق لأول جلسة استجواب في باريس ﻿

وصل المفكر الإسلامي طارق رمضان صباح اليوم الثلاثاء إلى محكمة باريس لأول جلسة استجواب منذ سجنه بتهمة الاغتصاب شهر فبراير المنصرم.

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وصل المفكر الإسلامي طارق رمضان صباح اليوم الثلاثاء إلى محكمة باريس لأول جلسة استجواب منذ سجنه بتهمة الاغتصاب شهر فبراير المنصرم.

ووفق ما ذكرته وكالة فرانس بريس، فإن طارق رمضان البالغ من العمر 55 سنة، يُستجوب اليوم لأول مرة حول اتهامات المرأة الأربعينية التي أكدت أنها تعرضت للاغتصاب من رمضان تسع مرات في فرنسا ولندن وبروكسل بين عامي 2013 و2014.

ولإثبات إقامة علاقة جنسية مع رمضان قدمت كدليل فستانا أسود اللون ملطخا بالسائل المنوي ويتوقع صدور نتائج الحمض الريبي النووي قريبا.

وكان طارق رمضان قد أودع السجن بعد توجيه الاتهام إليه شهر فبراير بالتورط في حادثتي اغتصاب، ومنذ مارس رفعت شكوى ثالثة ضده بتهمة الاغتصاب أيضا.