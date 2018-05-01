فيديو مؤلم وصادم..عاملات مغربيات في حقول ''الفريز'' بإسبانيا: ''كيبيعو ويشيرو فينا'' ﻿

نشرت مجموعة من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يظهر تنظيم العديد من العاملات بحقول ''الفراولة'' بإسبانيا، لوقفة احتجاجية، أكدوا من خلالها تعرضهن للاستغلال بشتى أنواعه وأشكاله،

''شوف تيفي''

نشرت مجموعة من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يظهر تنظيم العديد من العاملات بحقول ''الفراولة'' بإسبانيا، لوقفة احتجاجية، أكدوا من خلالها تعرضهن للاستغلال بشتى أنواعه وأشكاله، محملين المسؤولية للمسوؤلين المغاربة ولمكتب التشغيل الذي تكفل بنقلهم إلى إسبانيا.

وتفاعل آلاف النشطاء مع هذا الفيديو، حيث طالب الجميع وزاة التشغيل بضرورة فتح تحقيق، يكون الهدف منه حماية العاملات المغربيات بالحقول الإسبانية، مؤكدين أن العديد من العاملات، سقطن ضحية الاستغلال الجنسي على يد مكلفين بتسيير هذه الحقول.

تجدر الإشارة إلى أن وسائل إعلام إسبانية، نشرت مؤخرا، تقارير صادمة، أظهرت تعرض عاملات مغربيات للاعتداء الجنسي بحقول ''الفريز''، إلا أن وزارة التشغيل المغربية، نفت هذه المعطيات بالرغم من وجود فيديوهات لعاملات يؤكدن سقوطهن ضحية للاعتداء الجنسي.