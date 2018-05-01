الفنانة نورة كوشي مرات بهلول دوزات امتحان الباك وهي الأولى خرجات ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن الفنانة نورة كوشي، اجتازت صباح يومه الثلاثاء 5 يونيو، الامتحان الوطني الموحد الخاص بالباكالوريا، وكانت أول مرشح يغادر الثانوية الإعدادية الأدارسة بفاس.

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' أن الفنانة نورة كوشي، اجتازت صباح يومه الثلاثاء 5 يونيو، الامتحان الوطني الموحد الخاص بالباكالوريا، وكانت أول مرشح يغادر الثانوية الإعدادية الأدارسة بفاس.

وأوضحت نورة كوشي زوجة الفنان الكوميدي محمد عزام المعروف بـ ''بهلول''، على أنها اجتازت الامتحان الخاص بشعبة الآداب والعلوم الإنسانية، وقد كانت أول من غادر المؤسسة المذكورة لأنها تمكنت من الإجابة عن الأسئلة بسهولة.

وأشارت نورة في تعليقها على أغنية ''الملحمة'' على أنها لم تحفظ كلمات الأغنية بشكل جيد، نظرا لانشغالها بحفظ المواد التي ستمتحن بها في الامتحان الوطني الموحد.