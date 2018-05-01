التفاصيل الكاملة الخاصة بالامتحان الوطني الموحد للباكالوريا بجهة بني ملال - خنيفرة ﻿

أفادت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة بني ملال - خنيفرة بأن اختبارات الامتحان الوطني الموحد برسم دورة يونيو 2018 ، التي انطلقت اليوم الثلاثاء وتتواصل إلى غاية الخميس ، تمر في ظروف وأجواء

''شوف تيفي''

أفادت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة بني ملال - خنيفرة بأن اختبارات الامتحان الوطني الموحد برسم دورة يونيو 2018 ، التي انطلقت اليوم الثلاثاء وتتواصل إلى غاية الخميس ، تمر في ظروف وأجواء عادية بمختلف المديريات الإقليمية للتربية والتكوين بالجهة. وحسب الأكاديمية فإن لجنة لتتبع سير الامتحانات برئاسة مدير الأكاديمية ولجن إقليمية تحت إشراف المديرين الإقليميين قامت بزيارات تفقدية لعدد من مراكز الامتحان للوقوف على جودة إجراء الامتحان الوطني الموحد، ومعاينة مدى تفعيل وتطبيق مقتضيات دفتر المساطر الخاص بالامتحانات، كما عاينت الانخراط الكبير لنساء ورجال التعليم بمراكز الامتحان وحرصهم على توفير ظروف ملاءمة تضمن للمترشحات والمترشحين كافة حقوقهم في تكافؤ الفرص.

ومن أجل ضمان حسن سير هذا الاستحقاق الوطني بادرت بعض جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بمعية الإدارة التربوية إلى إحداث أروقة بمداخل مراكز إجراء الامتحان لتوعية التلميذات والتلاميذ بخطورة الغش في الامتحان، وإيداع ما بحوزتهم من هواتف ووسائط إلكترونية إلى حين الانتهاء من الإجراء.

وكانت الأكاديمية قد أعلنت، في بلاغ لها ،بأنها عملت إلى جانب المديريات الإقليمية التابعة لها على اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لتهييئ ظروف ملائمة لاجتياز امتحانات تضمن للمترشحات والمترشحين كافة حقوقهم في تكافؤ الفرص، وضمان مصداقية وموثوقية شهادة البكالوريا.

ويجتاز الامتحان الوطني الموحد على مستوى الجهة ما مجموعه 31419 مترشحا، منهم 25241 مترشحة ومترشح بالسنة الثانية بكالوريا، فيما يبلغ عدد الأحرار 6178 مترشحة ومترشح ، مسجلا بذلك زيادة بنسبة تقدر ب 6,16 في المائة مقارنة مع السنة الماضية، حيث تمثل نسبة الإناث 46,8 في المائة من مجموع المترشحين.

يذكر أن اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد ستجرى أيام 05 و 06 و07 يونيو ، على أن يتم الإعلان عن نتائج الدورة العادية لامتحان شهادة البكالوريا يوم 22 يونيو ، فيما ستجرى اختبارات الدورة الاستدراكية أيام 10 و11 و12 يوليوز القادم .