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هام لأصحاب الباكالوريا..هذا موعد الإعلان عن نتائج الدورة العادية

بتاريــخ : 5 يونيو 2018 / 13:37 هام لأصحاب الباكالوريا..هذا موعد الإعلان عن نتائج الدورة العادية | مجتمع
هام لأصحاب الباكالوريا..هذا موعد الإعلان عن نتائج الدورة العادية
حددت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، تاريخ 22 يونيو الجاري، كموعد لإعلان نتائج الدورة العادية الخاصة بامتحان شهادة الباكالوريا، والذي يجرى أيام 05 و 06 و07 يونيو

"شوف تيفي"

حددت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، تاريخ 22 يونيو الجاري، كموعد لإعلان نتائج الدورة العادية الخاصة بامتحان شهادة الباكالوريا، والذي يجرى أيام 05 و 06 و07 يونيو .

وبخصوص اختبارات الدورة الاستدراكية، فإنها ستجرى أيام 10 و11 و12 يوليوز القادم ، وسيتم الإعلان عن نتائجها بعد حوالي أسبوع من إجرائها.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أعلنت أن عدد المترشحات والمترشحين لاجتياز الدورة العادية لامتحانات البكالوريا يونيو 2018 بلغ حوالي 440 ألف مترشحة ومترشح بنسبة زيادة 9.68 في المائة مقارنة مع السنة الماضية التي بلغ عدد المترشحين فيها 401032، وتمثل نسبة ترشح الإناث 48 في المائة من مجموع المترشحين.

‫شوف تيفي

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