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انطلاق امتحانات الباكالوريا بمدينة أكادير في أجواء جد عادية ويسودها الهدوء

بتاريــخ : 5 يونيو 2018 / 13:33 انطلاق امتحانات الباكالوريا بمدينة أكادير في أجواء جد عادية ويسودها الهدوء | مجتمع
انطلاق امتحانات الباكالوريا بمدينة أكادير في أجواء جد عادية ويسودها الهدوء
انطلقت صباح اليوم الثلاثاء 5 يونيو2018، الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد للبكالوريا بمديرية أكادير كما في باقي تراب عمالات وأقاليم المملكة،

شوف تيفي:أكادير

انطلقت صباح اليوم الثلاثاء 5 يونيو2018، الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد للبكالوريا بمديرية أكادير كما في باقي تراب عمالات وأقاليم المملكة،
ويخوض غمار هذه الاختبارات بتراب مديرية أكادير إداوتنان ما مجموعه 9302 مترشحا، منهم 6185 من التعليم العمومي، و1885 من التعليم الخاص، و 1259 من الأحرار، موزعين على 503 قاعة، في 29 مركزا
وقد عبأت المديرية لهذا الاستحقاق الوطني الهام كافة الموارد المادية والبشرية واللوجستية اللازمة ليمر في أحسن الظروف بتعاون وتنسيق مع مختلف الشركاء، من سلطات ولائية، ومصالح الأمن الوطني والدرك الملكي والقوات المساعدة، والمجالس المنتخبة، وجمعيات الأمهات والآباء.
وأشرف المدير الإقليمي خلال ساعات الفجر الأولى على عملية توزيع مواضيع الامتحان ونقلها نحو مراكز الإجراء عبر تراب المديرية،كما تفقد سير الامتحانات بمجموعة من المراكز منها مركز ثانوية للامريم وثانوية سوس العالمة، والمتنبي و الإدريسي ويوسف بن تاشفين، كما باشرت الفرق الإقليمية لتتبع سير الامتحانات، ورصد الغش عملياتها بمختلف المراكز.
و أبرز ما ميز الفترة الصباحية لانطلاق هذه الاستحقاقات هو الهدوء والأجواء الجيدة بمختلف مراكز الإجراء، بفضل يقظة الأطر المكلفة بهذه الاختبارات من رؤساء المراكز ومساعديهم، والمكلفين بالإجراء ومختلف المتدخلين، بإشراف مباشر من المدير الإقليمي، وتنسيق من المركز الإقليمي للامتحانات.

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شوف تيفي المغرب أكادير أجواء امتحانات باكالوريا عادية انطلاق وسط

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