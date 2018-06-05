 هام للمغاربة..ها شحال مبلغ زكاة ''الفطرة'' ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

العثماني: ظروف إجراء امتحانات البكالوريا تتطور سنة بعد أخرى لضمان نزاهة وشفافية الامتحان | بوليتيك

العثماني: ''ظروف إجراء امتحانات البكالوريا تتطور سنة بعد أخرى لضمان نزاهة وشفافية الامتحان''

محمد دعيدعة: الصناديق الاجتماعية بروباغاندا انتخابية ولهذه الأسباب فشلت | بوليتيك

محمد دعيدعة: الصناديق الاجتماعية بروباغاندا انتخابية ولهذه الأسباب فشلت

الشوهة بمراكش..عرض أزياء للملابس الداخلية نهار رمضان و هاشنو وقع منين تدخلو البوليس | حوادث و حقوق

الشوهة بمراكش..عرض أزياء للملابس الداخلية نهار رمضان و هاشنو وقع منين تدخلو البوليس

انتشار فيديوهات جنسية صادمة لتلميذة رفقة شاب بتزنيت يستنفر المصالح الأمنية ويفجر فضيحة من العيار الثقيل...والقضية فيها افتضاض بكارة | مجتمع

انتشار فيديوهات جنسية صادمة لتلميذة رفقة شاب بتزنيت يستنفر المصالح الأمنية ويفجر فضيحة من العيار

عاجل..اعتقال مترشح نقال بغا يسلخ أستاذة خلال امتحان الباكالوريا بتنغير | حوادث و حقوق

عاجل..اعتقال مترشح ''نقال'' بغا يسلخ أستاذة خلال امتحان الباكالوريا بتنغير

عاجل..انطلاق أشغال محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه والبداية بالاستماع لأحد الشهود حول واقعة ولاد أمغار | بوليتيك

عاجل..انطلاق أشغال محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه والبداية بالاستماع لأحد الشهود حول واقعة ''ولاد

في اليوم الأول من امتحانات الباكالوريا ..وفاة أستاذ في حادثة سير مميتة بكلميم ونقل 8 أشخاص للمستشفى بينهم أستاذان حالتهما جد حرجة | حوادث و حقوق

في اليوم الأول من امتحانات الباكالوريا ..وفاة أستاذ في حادثة سير مميتة بكلميم ونقل 8 أشخاص للمستشفى

سابقة.. فنانون مغاربة يجمعون التبرعات من أجل العلاج عن طريق الاستئناس بالحيوانات الأليفة | مجتمع

سابقة.. فنانون مغاربة يجمعون التبرعات من أجل العلاج عن طريق الاستئناس بالحيوانات الأليفة

عبدالخالق التوهامي: إفلاس صندوق التماسك الاجتماعي يعني توقيف إحدى الاستراتيجيات الحكومية الكبرى عن العمل | اقتصاد

عبدالخالق التوهامي: إفلاس صندوق التماسك الاجتماعي يعني توقيف إحدى الاستراتيجيات الحكومية الكبرى

الحموشي و''مول التريبورتور'' الدرس الأمني الراقي

هام للمغاربة..ها شحال مبلغ زكاة ''الفطرة''

بتاريــخ : 5 يونيو 2018 / 13:30 هام للمغاربة..ها شحال مبلغ زكاة الفطرة | مجتمع
هام للمغاربة..ها شحال مبلغ زكاة ''الفطرة''
كشف المجلس العلمي الأعلى أمس الإثنين 4 يونيو 2018، أن مقدار زكاة الفطر لهذا العام ''1439هـ،2018م'' هو 13 درهما ستلتزم به جميع المجالس العلمية في كافة أرجاء المملكة.

''شوف تيفي''

كشف المجلس العلمي الأعلى أمس الإثنين 4 يونيو 2018، أن مقدار زكاة الفطر لهذا العام ''1439هـ،2018م'' هو 13 درهما ستلتزم به جميع المجالس العلمية في كافة أرجاء المملكة.

وتوصلت ''شوف تيفي'' بنسخة من قرار المجلس العلمي الأعلى، أوضح خلاله المجلس أن زكاة الفطر تعد قربة وطاعة يتقرب بها المسلمون إلى الله عز وجل، والأصل فيها أن تخرج بمقدرا الصاع الذي هو أربعة أمداد مما يكون غالبا قوت أهل البلد في المدن والقرى، وتيسيرا على المزكي ومراعاة للمصلحة العامةـ أجاز الفقهاء إخراجها بالقيمة نقدا، وقد صدرت بذلك فتوى عن المجلس العلمي الأعلى منذ شهر رمضان لعام 1431 هـ.

وأبرز المجلس على أنه وتوحيدا للمقدار الذي يخرج بالقيمة، ومراعاة لتفاوت أثمنة الحبوب من جهة إلى أخرى، تحدد خلال السنة الجارية مبلغ 13 درهما كمقدار لزكاة الفطر.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي المجلس الأعلى الفطرة المجلس الأعلى

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

انتشار فيديوهات جنسية صادمة لتلميذة رفقة شاب بتزنيت يستنفر المصالح الأمنية ويفجر فضيحة من العيار الثقيل...والقضية فيها افتضاض بكارة | مجتمع

انتشار فيديوهات جنسية صادمة لتلميذة رفقة شاب بتزنيت يستنفر المصالح الأمنية ويفجر فضيحة من العيار الثقيل...والقضية فيها افتضاض بكارة

سابقة.. فنانون مغاربة يجمعون التبرعات من أجل العلاج عن طريق الاستئناس بالحيوانات الأليفة | مجتمع

سابقة.. فنانون مغاربة يجمعون التبرعات من أجل العلاج عن طريق الاستئناس بالحيوانات الأليفة

شوفو شحال لقاو عند شخصين بميناء طنجة المتوسط | مجتمع

شوفو شحال لقاو عند شخصين بميناء طنجة المتوسط

مؤلم..جرعة كبيرة من الدواء تنهي حياة طفلة بالرباط | مجتمع

مؤلم..جرعة كبيرة من الدواء تنهي حياة طفلة بالرباط

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..لحظة اعتقال مهاجرين أفارقة ضاربو بجناوا بالبيضاء | قنوات أخرى
منذ 11 دقيقة

بالفيديو..لحظة اعتقال مهاجرين أفارقة ضاربو بجناوا بالبيضاء

بالفيديو..مرت بهلول تتحدى الظروف..دوزات الباك و خرجات هي الأولى بفاس ..شوفو أشنو قالت على النْقلة | بــووز

بالفيديو..مرت بهلول تتحدى الظروف..دوزات الباك و خرجات هي الأولى بفاس ..شوفو أشنو قالت على النْقلة

مقدم بالبيضاء في قلب العاصفة.. تْحرش بيا و منين مبغيتش منع عليا الاستفادة..شهادة صادمة | خارج البلاطو

''مقدم'' بالبيضاء في قلب العاصفة.. تْحرش بيا و منين مبغيتش منع عليا الاستفادة..شهادة صادمة

على المبــاشر..جاها الباك صْعيب سخفات وجابو ليها الإسعاف | بــووز

على المبــاشر..جاها الباك صْعيب سخفات وجابو ليها الإسعاف

﻿

آخر المستجدات

العثماني: ظروف إجراء امتحانات البكالوريا تتطور سنة بعد أخرى لضمان نزاهة وشفافية الامتحان | بوليتيك
منذ 10 دقائق

العثماني: ''ظروف إجراء امتحانات البكالوريا تتطور سنة بعد أخرى لضمان نزاهة وشفافية الامتحان''

محمد دعيدعة: الصناديق الاجتماعية بروباغاندا انتخابية ولهذه الأسباب فشلت | بوليتيك

محمد دعيدعة: الصناديق الاجتماعية بروباغاندا انتخابية ولهذه الأسباب فشلت

الشوهة بمراكش..عرض أزياء للملابس الداخلية نهار رمضان و هاشنو وقع منين تدخلو البوليس | حوادث و حقوق

الشوهة بمراكش..عرض أزياء للملابس الداخلية نهار رمضان و هاشنو وقع منين تدخلو البوليس

انتشار فيديوهات جنسية صادمة لتلميذة رفقة شاب بتزنيت يستنفر المصالح الأمنية ويفجر فضيحة من العيار الثقيل...والقضية فيها افتضاض بكارة | مجتمع

انتشار فيديوهات جنسية صادمة لتلميذة رفقة شاب بتزنيت يستنفر المصالح الأمنية ويفجر فضيحة من العيار

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.