هام للمغاربة..ها شحال مبلغ زكاة ''الفطرة'' ﻿

كشف المجلس العلمي الأعلى أمس الإثنين 4 يونيو 2018، أن مقدار زكاة الفطر لهذا العام ''1439هـ،2018م'' هو 13 درهما ستلتزم به جميع المجالس العلمية في كافة أرجاء المملكة.

''شوف تيفي''

كشف المجلس العلمي الأعلى أمس الإثنين 4 يونيو 2018، أن مقدار زكاة الفطر لهذا العام ''1439هـ،2018م'' هو 13 درهما ستلتزم به جميع المجالس العلمية في كافة أرجاء المملكة.

وتوصلت ''شوف تيفي'' بنسخة من قرار المجلس العلمي الأعلى، أوضح خلاله المجلس أن زكاة الفطر تعد قربة وطاعة يتقرب بها المسلمون إلى الله عز وجل، والأصل فيها أن تخرج بمقدرا الصاع الذي هو أربعة أمداد مما يكون غالبا قوت أهل البلد في المدن والقرى، وتيسيرا على المزكي ومراعاة للمصلحة العامةـ أجاز الفقهاء إخراجها بالقيمة نقدا، وقد صدرت بذلك فتوى عن المجلس العلمي الأعلى منذ شهر رمضان لعام 1431 هـ.

وأبرز المجلس على أنه وتوحيدا للمقدار الذي يخرج بالقيمة، ومراعاة لتفاوت أثمنة الحبوب من جهة إلى أخرى، تحدد خلال السنة الجارية مبلغ 13 درهما كمقدار لزكاة الفطر.