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البنكي الشعبي يكذب أخبار تخليه عن مساهماته في رأسمال OCP

بتاريــخ : 5 يونيو 2018 / 13:26 البنكي الشعبي يكذب أخبار تخليه عن مساهماته في رأسمال OCP | منوعات
البنكي الشعبي يكذب أخبار تخليه عن مساهماته في رأسمال OCP
نفت مجموعة البنك الشعبي صحة الأخبار التي تفيد تخليها عن جزء من حقوق المساهمين في رأسمال المكتب الشريف للفوسفاط، مؤكدة أنها لم تقم بأي عملية في هذا الاتجاه خلال الفصل الأول من السنة الجارية..

نفت مجموعة البنك الشعبي صحة الأخبار التي تفيد تخليها عن جزء من حقوق المساهمين في رأسمال المكتب الشريف للفوسفاط، مؤكدة أنها لم تقم بأي عملية في هذا الاتجاه خلال الفصل الأول من السنة الجارية..

وأكدت المجموعة البنكية أنها اتفقت مع المجمع الشريف للفوسفاط، على خفض مشاركتها المالية بشكل تدريجي، مشددة على انعدام أي معطى يفيد ما تناقله البعض حول تسجيل بيع أسهم الـ"OCP"، وأكد البنك الشعبي بأن قرار الطرفين جاء تماشيا مع استراتيجية الشراكة المبرمة بينهما، والتي تم تطويرها منذ سنة 2009 محققة أهدافها بشكل مرض.

ويمتلك البنك الشعبي حصة 0.92 في المائة مباشرة في مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، وحصة أخرى غير مباشرة بنسبة 4.08 في المائة، عن طريق فروعه
المتمثلة في "Upline Infrastructure Fund"، وأيضا "Infra Maroc Capital"، ما يمثل في المجموع حصة 5 في المائة للمجموعة البنكية في المكتب الشريف للفوسفاط، وهي نسبة نتجت عن عملية التخفيض التدريجي للمشاركات التي اتفق عليها الطرفان.

وأكد أحد المصادر الموثوقة في الصندوق المهني المغربي للتقاعد "CIMR" لموقع "لوبورسيي"، بأن عملية بيع أسهم مكتب الفوسفاط لا وجود لها.

جدير بالذكر أن مكتب الـ"OCP" نشر في الـ31 من مارس الماضي نسب المشاركين فيه، والتي بلغت فيه نسبة مشاركة الدولة المغربية 94.12 في المائة، فيما يتفرق الباقي بين البنك الشعبي وشركة "SADV"، وفرعي البنك الشعبي سالفي الذكر.

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البنكي الشعبي يكذب أخبار تخليه عن مساهماته في رأسمال OCP

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