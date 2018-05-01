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OCP يبعث شحنة من الأسمدة الفوسفاطية إلى تنزانيا

بتاريــخ : 5 يونيو 2018 / 13:15 OCP يبعث شحنة من الأسمدة الفوسفاطية إلى تنزانيا | منوعات
OCP يبعث شحنة من الأسمدة الفوسفاطية إلى تنزانيا
حمل المجمع الشريف للفوسفاط، عبر فرعها الإفريقي OCP AFRICA شحنة منالأسمدة الفوسفاطية إلى تنزانيا، يصل حجمها 32 ألف طن، لتنضاف بذلك إلى

حمل المجمع الشريف للفوسفاط، عبر فرعها الإفريقي OCP AFRICA شحنة منالأسمدة الفوسفاطية إلى تنزانيا، يصل حجمها 32 ألف طن، لتنضاف بذلك إلى

شحنة سابقة، تصل إلى23 ألف و500 طن، كان الفرع الإفريقي للمجموعةالمغرب ية، قد سلمها لهذا البلد. وتندرج هذه الخطوة، في إطار الالتزام الذي قطعه المجمع على نفسه، والقاضي، بدعم الفلاحين الأفارقة وتسهيل الطريق أمامهم للتزود بالأسمدة بأسعار جد تنافسية، من أجل توفير الغذاء بالقارة، علما بأن الرائد العالمي في إنتاج الفوسفاط ومشتقاته والأسمدة،يقوم منذ سنوات بمبادرات مماثلة بعدد من الدول الإفريقية. وقال كريم لطفي صنهاجي، المدير العام لـOCP AFRICA بأن هذه الأخيرة، ستواصل تركيزها علىالفلاح الإفريقي، من أجل تزويده بأجود الأسمدة، في الوقت المناسب وبأسعار جد تنافسية، موضحا بأن الفرع الإفريقية لـOCP على تمام الوعي بالحاجيات المتنوعة والمركبة للتربة الإفريقية، لذلك يقوم المجمع بتوفير مخصبات جيدة وبأسعار تنافسية، مناسبة لطبيعة التربة وفي الوقت المناسب. كما تندرج هذه الخطوة في إطار شراكات سبق أن أبرمتها OCP AFRICA مع شركات محليين بتنزانيا، إلى جانب شراكة استراتيجية مع وزارة الفلاحة بهذا البلد ومع شركة TFC التنزانية. كما تم توقيع اتفاقية مع معهد «Mlingano agricultural research»، تمتد لسنتين من أجل تطوير أسمدة خاصة بزراعة الذرة والأرز بتنزانيا. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تحليل التربة، لتقوم «OCP AFRICA» بمعية المعهد بتطوير الأسمدة المناسبة للتربة. وفي هذا الإطار، تم تحليل 800 عينة من التربة ب63 موقعا، خلال2017، فيما يرتقب

تحليل 1400 عينة خلال 2018، حيث يراهن على هذا التحليل من أجل دراسة فرص زراعة البطاطس.

‫شوف تيفي

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OCP يبعث شحنة من الأسمدة الفوسفاطية إلى تنزانيا

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